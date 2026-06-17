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USA, New Jersey: i ricavi dal gioco superano i $627 mln a maggio: l’online traina la crescita

Il mercato del gioco regolamentato del New Jersey ha chiuso il mese di maggio con ricavi complessivi pari a 627,1 milioni di dollari, registrando una crescita del 2% rispetto allo

17 Giugno 2026

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Il mercato del gioco regolamentato del New Jersey ha chiuso il mese di maggio con ricavi complessivi pari a 627,1 milioni di dollari, registrando una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati diffusi dalla Division of Gaming Enforcement (DGE) confermano il ruolo sempre più centrale del segmento online, che continua a sostenere l’espansione dell’intero settore.

Nel dettaglio, i nove casinò di Atlantic City hanno generato ricavi da gioco pari a 265,6 milioni di dollari, un risultato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (+0,1%). Più dinamica la performance dell’iGaming, che ha raggiunto 276,3 milioni di dollari, mettendo a segno una crescita dell’11,9% e confermandosi il principale motore del mercato.

Segno negativo, invece, per le scommesse sportive. Il comparto ha prodotto ricavi lordi per 85,2 milioni di dollari, in calo del 16,9% rispetto a maggio 2025. Nonostante la flessione, il betting continua a rappresentare una componente significativa dell’offerta di gioco regolamentata nello Stato.

Le entrate fiscali derivanti dal gaming hanno raggiunto 87,4 milioni di dollari nel solo mese di maggio, contribuendo in maniera rilevante alle casse pubbliche del New Jersey.

Guardando ai primi cinque mesi del 2026, il settore mostra un andamento complessivamente positivo. I ricavi totali hanno infatti raggiunto 2,93 miliardi di dollari, in aumento del 7,2% su base annua. Il gioco online si conferma il segmento più dinamico con 1,32 miliardi di dollari di ricavi e una crescita del 14,4%, mentre i casinò tradizionali hanno generato 1,15 miliardi di dollari (+3%).

Le scommesse sportive hanno invece raccolto 455,7 milioni di dollari da inizio anno, registrando una lieve contrazione dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il gettito fiscale complessivo del settore ha raggiunto 419,5 milioni di dollari.

Nonostante la crescita dei ricavi, emergono alcuni segnali di pressione sulla redditività degli operatori. Secondo la DGE, nel primo trimestre del 2026 i ricavi netti da gioco dei casinò si sono attestati a 725,6 milioni di dollari, in calo dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Ancora più marcata la flessione dell’utile operativo lordo, sceso del 22,9% a 104,7 milioni di dollari.

In controtendenza il comparto alberghiero legato ai casinò, che ha registrato un tasso di occupazione del 64,6%, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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