30 Gennaio 2026 - 17:16

USA, Nevada: a dicembre 2025, le entrate dai casinò si attestano a $1,4 miliardi

30 Gennaio 2026

Il Nevada Gaming Control Board (NGCB) ha comunicato che, nel mese di dicembre, i casinò dello stato hanno registrato entrate pari a 1,44 miliardi di dollari. La cifra rappresenta un calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente, ma un incremento del 6,9% rispetto a novembre.

Nel complesso del 2025, il gross gaming revenue (GGR) del Nevada ha raggiunto i 15,8 miliardi di dollari, segnando una crescita dell’1,23% su base annua. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui lo stato supera la soglia dei 15 miliardi. La contea di Clark ha trainato i risultati annuali, contribuendo con 13,69 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda i singoli giochi, il baccarat ha generato 1,44 milioni di dollari, con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente; il blackjack ha registrato una diminuzione del 10,5%, attestandosi a 1,2 milioni; mentre le scommesse sportive hanno prodotto 601.000 dollari, in crescita del 24,75% rispetto al 2024.

 

