USA. Michigan: MGBC blocca 13 siti di gioco offshore illegali

Il Michigan Gaming Control Board (MGCB) ha intrapreso azioni rapide e decisive contro 13 siti Web di gioco offshore illegali, che sono stati trovati a prendere di mira illegalmente i residenti del Michigan. I siti Web in questione: Captain Jack Casino, Casino Brango, Ducky Luck Casino, El Royale Casino, Jazz Casino, Jazz Sports Casino Book, Looselines, Planet 7 Casino, Red Dog Casino, Royal Oak Casino, Silver Oak Casino, Skybook e Slots of Vegas – Were Opering senza licenze statali, in chiaro violazione di Michigan.

Gli operatori di questi siti, con sede in giurisdizioni tra cui Curaçao, Costa Rica e l’isola autonoma di Anjouan, sono stati emessi ordini di cessazione e desisti dall’MGCB. L’azione arriva nell’ambito degli sforzi in corso per proteggere i residenti del Michigan dalle pratiche di gioco non regolamentate e garantire l’integrità del settore dei giochi dello stato.

Questi siti web consentivano ai giocatori del Michigan di giocare d’azzardo con diversi metodi di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal e criptovalute. L’MGCB ha scoperto che questi siti erano coinvolti in pratiche illecite, come la trattenuta delle vincite e l’applicazione di requisiti di scommessa elevati, che rendevano i giocatori vulnerabili a danni finanziari.

Oltre ai rischi finanziari, questi operatori offshore non soddisfano gli standard del Michigan per i giochi responsabili, la protezione dei consumatori o la sicurezza dei dati, mettendo gli utenti a ulteriore rischio di frode e furto di identità.

L’azione dell’MGCB rappresenta un fermo avvertimento per gli operatori offshore illegali che tentano di aggirare il quadro giuridico del Michigan. Le lettere di diffida impongono agli operatori di cessare tutte le attività illecite entro 14 giorni dal ricevimento. In caso di inadempienza, l’MGCB collaborerà con l’ufficio del Procuratore Generale del Michigan per intraprendere azioni legali contro tali entità.

