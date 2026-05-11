Newsletter

11 Maggio 2026 - 18:20

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

USA, Maryland: ad aprile i casinò hanno generato 172,1 milioni di dollari

Secondo quanto riportato dalla Maryland Lottery and Gaming, i sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente $172,1 milioni di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di

11 Maggio 2026

Share the post "USA, Maryland: ad aprile i casinò hanno generato 172,1 milioni di dollari"

Stampa pagina

Secondo quanto riportato dalla Maryland Lottery and Gaming, i sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente $172,1 milioni di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di aprile 2026, registrando la migliore performance mensile nei primi dieci mesi dell’anno fiscale 2026. Il totale statale rappresenta un aumento di $9,5 milioni (pari al 5,9%) rispetto ad aprile 2025.

I contributi derivanti dal gioco nei casinò allo Stato durante aprile 2026 hanno raggiunto $72,4 milioni, con un incremento di $1,89 milioni, pari al 2,7%, rispetto ad aprile 2025. I contributi di aprile 2026 includevano 52,2 milioni di dollari destinati all’Education Trust Fund.

Nei primi dieci mesi dell’anno fiscale 2026 (da luglio 2025 ad aprile 2026), i ricavi del gioco nei casinò sono stati pari a 1,6 miliardi di dollari, in calo dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2025; mentre i contributi allo Stato sono stati di 687, 9 milioni di dollari, in diminuzione dell’1,1% su base annua.

Oltre all’Education Trust Fund, i ricavi del gioco nei casinò sostengono le comunità e le giurisdizioni in cui i casinò sono situati, l’industria ippica del Maryland e le piccole imprese di proprietà di minoranze e donne.

MGM National Harbor ha guidato il mercato con 74 milioni di dollari di ricavi, in crescita del 7,8% rispetto all’anno precedente. È stato seguito da Live! Casino & Hotel con 63,3 milioni di dollari, in aumento del 7,4%.

Horseshoe Casino ha registrato ricavi pari a 15,1 milioni di dollari, in calo del 3%; Hollywood Casino 7,5 milioni di dollari, in diminuzione del 4,7%; Ocean Downs Casino 8 milioni di dollari, in crescita del 5,5%; e Rocky Gap Casino 4,4 milioni di dollari, in aumento del 7,1%.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Regno Unito, Gardner (GC): “Il bingo ha generato 816 milioni di sterline, pari al 5% del GGY dell’intera industria del gioco”

HBG Online Gaming annuncia l’esclusiva temporanea di Panda Pearls su Quigioco.it

Wynn Macao: nel primo trimestre del 2026, i ricavi si attestano a $989,2 mln (+14,2%)

USA, Maryland: ad aprile i casinò hanno generato 172,1 milioni di dollari

Gaming in Holland Conference 2026: pubblicata l’agenda preliminare, focus su regolamentazione e lotta al mercato illegale

10&Lotto: in Liguria vinti 35mila euro

Isola di Capo Rizzuto (KR): la Polizia scopre sala giochi abusiva, sanzioni per 85 mila euro

Gioco responsabile, STS risponde alla chiamata di AGCOM

Gioco responsabile, il documento inviato ad Agcom, di Alea e Associazioni familiari in dieci punti

Malta, MGA lancia una consultazione mirata sulla proposta di Carta sull’IA nel gaming

Sport e inclusione: Flutter SEA al fianco di Special Olympics Italia

Eurobet (Gruppo Entain) rafforza la formazione retail: a Bari una nuova tappa del programma “Sempre in Gioco”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter