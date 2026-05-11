USA, Maryland: ad aprile i casinò hanno generato 172,1 milioni di dollari

Secondo quanto riportato dalla Maryland Lottery and Gaming, i sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente $172,1 milioni di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di

Secondo quanto riportato dalla Maryland Lottery and Gaming, i sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente $172,1 milioni di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di aprile 2026, registrando la migliore performance mensile nei primi dieci mesi dell’anno fiscale 2026. Il totale statale rappresenta un aumento di $9,5 milioni (pari al 5,9%) rispetto ad aprile 2025.

I contributi derivanti dal gioco nei casinò allo Stato durante aprile 2026 hanno raggiunto $72,4 milioni, con un incremento di $1,89 milioni, pari al 2,7%, rispetto ad aprile 2025. I contributi di aprile 2026 includevano 52,2 milioni di dollari destinati all’Education Trust Fund.

Nei primi dieci mesi dell’anno fiscale 2026 (da luglio 2025 ad aprile 2026), i ricavi del gioco nei casinò sono stati pari a 1,6 miliardi di dollari, in calo dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2025; mentre i contributi allo Stato sono stati di 687, 9 milioni di dollari, in diminuzione dell’1,1% su base annua.

Oltre all’Education Trust Fund, i ricavi del gioco nei casinò sostengono le comunità e le giurisdizioni in cui i casinò sono situati, l’industria ippica del Maryland e le piccole imprese di proprietà di minoranze e donne.

MGM National Harbor ha guidato il mercato con 74 milioni di dollari di ricavi, in crescita del 7,8% rispetto all’anno precedente. È stato seguito da Live! Casino & Hotel con 63,3 milioni di dollari, in aumento del 7,4%.

Horseshoe Casino ha registrato ricavi pari a 15,1 milioni di dollari, in calo del 3%; Hollywood Casino 7,5 milioni di dollari, in diminuzione del 4,7%; Ocean Downs Casino 8 milioni di dollari, in crescita del 5,5%; e Rocky Gap Casino 4,4 milioni di dollari, in aumento del 7,1%.

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