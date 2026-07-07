USA, l’indice AGEM registra un incremento dell’8,2% a giugno

L’AGEM Index è salito di 128,94 punti, raggiungendo quota 1.707,15 nel mese di giugno 2026, con un incremento dell’8,2% rispetto al mese precedente. Su base annua, tuttavia, l’indice ha registrato

L’AGEM Index è salito di 128,94 punti, raggiungendo quota 1.707,15 nel mese di giugno 2026, con un incremento dell’8,2% rispetto al mese precedente. Su base annua, tuttavia, l’indice ha registrato una flessione del 10,3%, pari a 196,14 punti.

Nel corso dell’ultimo mese, cinque delle nove società che compongono l’AGEM Index hanno registrato un aumento del prezzo delle proprie azioni, determinando cinque contributi positivi e quattro contributi negativi all’andamento complessivo dell’indice.

Il principale contributo positivo è arrivato da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), il cui titolo è salito del 22,3%, determinando un incremento di 136,32 punti dell’AGEM Index.

Anche Crane NXT Co. (NYSE: CXT) ha registrato una performance positiva, con un rialzo del 31,7% del prezzo delle azioni, contribuendo con 27,95 punti all’indice.

Il maggiore contributo negativo è stato invece quello di Konami Corp. (TYO: 9766): il calo del 6,7% del titolo ha comportato una diminuzione di 37,50 punti dell’AGEM Index.

Nel mese di giugno, due dei tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso rispetto al mese precedente. Il NASDAQ ha perso il 2,8%, mentre l’S&P 500 è sceso dell’1,1%. In controtendenza, il Dow Jones Industrial Average ha registrato un incremento del 2,5%.

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