USA, l’indice AGEM registra un calo dello 0,7% a luglio

L’indice AGEM è sceso di 13,52 punti, attestandosi a 1.889,77 nel luglio 2025, registrando un calo dello 0,7% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è aumentato del 32,8%, pari a 466,28 punti. Nell’ultimo mese, sette delle dieci società incluse nell’indice AGEM hanno registrato un aumento del prezzo delle azioni, contribuendo con sette apporti positivi e tre negativi all’indice.

Il maggior contributo positivo mensile è stato fornito da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), il cui aumento del 7,5% nel prezzo delle azioni ha comportato un incremento di 48,40 punti nell’indice. Anche Crane NXT, Co (NYSE: CXT) ha visto un aumento del 10,1% nel prezzo delle azioni, con un contributo positivo di 10,00 punti. Al contrario, il maggior contributo negativo è arrivato da Konami Corp. (TYO: 9766), il cui calo del 10,1% ha causato una perdita di 67,58 punti nell’indice AGEM.

Due acquisizioni precedentemente annunciate di società dell’indice AGEM sono state completate nell’ultimo mese. Brightstar Capital Partners ha finalizzato l’acquisizione da 1,1 miliardi di dollari di PlayAGS, Inc., che è diventata privata ed è stata rimossa dalla Borsa di New York (NYSE).

Nell’altra operazione, un affiliato del colosso del private equity Apollo Global Management ha acquisito le divisioni gaming e digitali di International Game Technology PLC e Everi Holdings Inc. per un totale di 6,3 miliardi di dollari. Le nuove società IGT e Everi, separate, sono diventate private e sono state delistate dal NYSE.

La divisione lotterie di IGT non è stata coinvolta nell’operazione e ha mantenuto la quotazione al NYSE con il nuovo nome Brightstar Lottery (NYSE: BRSL).

Nel mese di luglio, due dei tre principali indici azionari statunitensi sono aumentati rispetto al mese precedente. Il NASDAQ è salito del 2,0%, mentre l’S&P 500 ha registrato un incremento dello 0,6%. Al contrario, il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,0% rispetto al periodo precedente.

