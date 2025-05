USA, l’indice AGEM cresce del 7,8% ad aprile

L’indice AGEM è cresciuto di 126,55 punti, raggiungendo quota 1.742,29 ad aprile 2025, con un guadagno del 7,8% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è cresciuto del 57,1%, ovvero di 633,23 punti. Nell’ultimo mese, sette delle 12 società dell’indice AGEM hanno registrato aumenti del prezzo delle azioni, con un conseguente contributo positivo di sette società, negativo di quattro e neutro di un titolo all’indice AGEM.

Il principale contributo positivo all’indice mensile è stato fornito da Konami Corp. (TYO: 9766), il cui aumento del 15,8% del prezzo delle azioni ha portato a un guadagno di 91,34 punti per l’indice. Nel frattempo, Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare del 4,2%, con un aumento di 40,46 punti per l’indice. Il principale contributo negativo all’indice è stato apportato da Crane NXT, Co. (NYSE: CXT), il cui calo dell’8,7% del prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 6,00 punti per l’indice AGEM.

Ad aprile, due dei tre principali indici azionari statunitensi hanno registrato un calo rispetto al mese precedente. Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,9% nel mese, mentre l’S&P 500 ha registrato un calo dello 0,5%. Nel frattempo, il NASDAQ è cresciuto dell’1,5% rispetto a marzo.

PressGiochi