USA. L’indice AGEM cresce del 3,6% a maggio

L’indice AGEM è aumentato di 54,38 punti, raggiungendo 1.578,22 punti nel maggio 2026, con un incremento del 3,6% rispetto al mese precedente. Tuttavia, rispetto a un anno fa, l’indice è

L’indice AGEM è aumentato di 54,38 punti, raggiungendo 1.578,22 punti nel maggio 2026, con un incremento del 3,6% rispetto al mese precedente. Tuttavia, rispetto a un anno fa, l’indice è diminuito del 9,4%, pari a una perdita di 162,96 punti.

Nel mese più recente, sette delle nove società che compongono l’indice AGEM hanno registrato un aumento del prezzo delle proprie azioni, generando sei contributi positivi e tre contributi negativi all’indice.

Il maggiore contributo positivo mensile è arrivato da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), il cui prezzo azionario è aumentato del 6,0%, determinando un guadagno di 37,65 punti per l’indice. Nel frattempo, Agilysys (NASDAQ: AGYS) ha visto il proprio titolo salire del 35,1%, contribuendo con 26,28 punti all’aumento dell’indice.

Il principale contributo negativo è stato registrato da Konami Corp. (TYO: 9766): nonostante il prezzo delle sue azioni sia aumentato dello 0,2%, l’indebolimento del tasso di cambio dello yen giapponese ha comportato una riduzione di 6,56 punti dell’Indice AGEM.

Nel mese di maggio, tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato un aumento rispetto al mese precedente. Il NASDAQ è salito dell’8,4%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato il 5,1%. Anche il Dow Jones Industrial Average ha registrato un incremento del 2,8% rispetto al mese precedente.

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