USA, l’indice AGEM cresce del 3,5% ad aprile

L’indice AGEM è salito di 51,64 punti raggiungendo quota 1.523,84 ad aprile 2026, con un aumento del 3,5% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, tuttavia, l’indice è

L’indice AGEM è salito di 51,64 punti raggiungendo quota 1.523,84 ad aprile 2026, con un aumento del 3,5% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, tuttavia, l’indice è diminuito del 12,5%, pari a 218,45 punti. Nell’ultimo mese, cinque delle nove società che compongono l’indice AGEM hanno registrato un aumento del prezzo delle azioni, determinando sei contributi positivi e tre negativi all’indice.

Il maggiore contributo positivo mensile è arrivato da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), il cui aumento del 4,3% del prezzo delle azioni ha portato a un incremento di 53,53 punti nell’indice. Allo stesso tempo, Crane NXT Co. (NYSE: CXT) ha visto il proprio titolo crescere del 10,1%, contribuendo con un aumento di 7,93 punti.

Il principale contributo negativo all’indice è stato invece quello di Konami Corp. (TYO: 9766), il cui calo del 2,2% del prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 6,24 punti nell’AGEM Index.

Ad aprile, tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato un aumento rispetto al mese precedente. Il NASDAQ è salito del 15,3%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato il 10,4%. Il Dow Jones Industrial Average, infine, è cresciuto del 7,1% rispetto al mese precedente.

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