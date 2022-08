USA: le slot IGT a luglio assegnano premi per il valore di 10 milioni $

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che le sue slot Wheel of Fortune®, Megabucks® e Powerbucks™ hanno assegnato sette enormi jackpot a luglio. I giocatori di Lucky Slots hanno

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che le sue slot Wheel of Fortune®, Megabucks® e Powerbucks™ hanno assegnato sette enormi jackpot a luglio.

I giocatori di Lucky Slots hanno vinto i seguenti jackpot da un milione di dollari il mese scorso:

⦁ Il 4 luglio, un giocatore di slot Megabucks ha vinto $ 3.603.575 giocando a Megabucks Double Diamond Deluxe™ al Graton Resort & Casino di Rohnert Park, in California.

⦁ L’8 luglio, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.431.303 giocando a Wheel of Fortune Triple Red Hot 7’s™ al Grand Sierra Resort and Casino di Reno, Nevada.

⦁ Il 21 luglio, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.541.533 giocando a Wheel of Fortune Cash Link™ Exotic Far East al Clearwater River Casino di Lewiston, ID.

⦁ Il 24 luglio, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.396.641 giocando a Wheel of Fortune Red White & Blue™ al Mohegan Sun di Uncasville, Connecticut.

⦁ Il 25 luglio, un giocatore di slot Powerbucks online ha vinto CA $ 1.263.743 giocando a Wheel of Fortune Latin Getaways in Ontario, Canada.

⦁ Il 29 luglio, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.262.135 giocando a Wheel of Fortune Triple Red Hot 7’s™ al Sunset Station Hotel & Casino di Henderson, Nevada.

⦁ Il 29 luglio, un giocatore di slot Powerbucks online ha vinto CA$1.032.361 giocando a Wheel of Fortune Cash Link™ Exotic Far East nella Columbia Britannica, Canada.

Le slot IGT Megabucks hanno pagato più di $ 1 miliardo dal loro inizio nel 1986. Le slot IGT Powerbucks hanno pagato 40 jackpot di $ 1 milione o più dal loro debutto canadese nel 2016. Le slot Wheel of Fortune hanno coniato oltre 1.100 milionari e premiato oltre $ 3,4 miliardi di jackpot dal loro lancio nel 1996.

