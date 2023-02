USA. Le entrate del gioco commerciale (AGA) superano i 60,4 miliardi di dollari

I ricavi dei giochi commerciali negli Stati Uniti hanno raggiunto un record annuale di 60,4 miliardi di dollari nel 2022, secondo il Commercial Gaming Revenue Tracker dell’American Gaming Association (AGA). Ciò supera il precedente record di 53 miliardi di dollari stabilito nel 2021.

Circa 84 milioni di adulti americani, il 34% della popolazione adulta, hanno visitato un casinò lo scorso anno, compresi i nuovi mercati in Nebraska e Virginia.

Le entrate dei giochi da tavolo hanno registrato un forte aumento della domanda, con un aumento del 13,9% su base annua, mentre le slot machine hanno registrato una crescita annua del 5,1%.

Il mercato delle scommesse sportive legali ha registrato nuovi record per maniglia ($ 93,2 miliardi) e entrate ($ 7,5 miliardi). Questa crescita è stata alimentata in parte dai lanci in Kansas, Louisiana, Maryland e New York. Nel frattempo, le entrate dei casinò online sono cresciute del 35,2% su base annua, raggiungendo i 5 miliardi di dollari nel numero limitato di stati legali di igaming.

Il quarto trimestre ha registrato un record trimestrale di 15,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022. Le scommesse sportive e l’igaming hanno entrambi registrato massimi trimestrali, mentre i giochi tradizionali sono cresciuti dell’1,7% anno su anno.

I giochi al dettaglio hanno rappresentato l’80,5% di tutte le entrate e il gioco online ha raggiunto un nuovo massimo del 19,5%.

Il presidente e CEO di AGA, Bill Miller, ha dichiarato: “Il nostro settore ha notevolmente superato le aspettative nel 2022. In poche parole, gli adulti americani scelgono i giochi da casinò per l’intrattenimento in numeri da record, avvantaggiando le comunità e sottraendo quote di mercato al mercato illegale e predatorio.

Anche mentre navighiamo contro venti macroeconomici, sono ottimista per l’anno a venire. Per portare il nostro slancio nel 2023, l’AGA rimane concentrata sulla lotta al mercato illegale, raddoppiando le responsabilità e creando condizioni politiche e normative favorevoli che consentano il successo duraturo del nostro settore”.

PressGiochi