“Usa La Testa”: NOVOMATIC Italia porta il gioco responsabile sui social

NOVOMATIC Italia amplia il proprio impegno nella promozione del gioco responsabile approdando sui principali canali social, Linkedin, Facebook e Instagram, con contenuti e iniziative dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione su un intrattenimento sicuro e consapevole. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, l’obiettivo è raggiungere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, portando i valori del gioco responsabile anche all’interno dei luoghi digitali dove le persone si informano, condividono e dialogano ogni giorno.

“Usa La Testa”: il progetto di informazione sul gioco responsabile

Con il progetto “Usa La Testa”, NOVOMATIC Italia promuove da anni una cultura del gioco consapevole, fornendo strumenti utili per riconoscere i comportamenti a rischio e incoraggiando un approccio equilibrato all’intrattenimento.

Oggi, “Usa La Testa” sbarca sui social con profili dedicati su Linkedin, Facebook e Instagram, pensati per condividere messaggi di prevenzione, consigli pratici e approfondimenti sui temi del gioco responsabile.

All’interno del progetto saranno proposti contenuti di approfondimento di diversa natura, dagli articoli del blog alle ricerche e dati di settore, dai consigli pratici per un gioco equilibrato a testimonianze e iniziative di sensibilizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di “Usa La Testa” come punto di riferimento autorevole e credibile sul tema del gioco responsabile in Italia.

Una presenza digitale che punta a coinvolgere e sensibilizzare tutti, dai giocatori e gli operatori, al pubblico generalista, in un dialogo costruttivo fondato su responsabilità, informazione e rispetto. A tal fine, sempre nei prossimi giorni NOVOMATIC Italia, si prepara al lancio della pagina corporate Instagram, pensata per informare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, intercettando nuove fasce di utenti al fine di creare consapevolezza sull’importanza dell’industria del gioco legale in Italia.

Con queste nuove iniziative digitali, NOVOMATIC Italia conferma la propria volontà di essere in prima linea nella diffusione di una cultura del gioco responsabile, valorizzando l’informazione e la prevenzione come strumenti fondamentali per un intrattenimento davvero sostenibile.

