USA, la Nevada Gaming Commission approva lo slot Competition Interactive

La slot Running Rich Reels di Competition Interactive ha ricevuto l’approvazione finale dalla Nevada Gaming Commission. Il gioco ora è disponibile nei casinò di Las Vegas, tra cui New York e The STRAT Hotel, Casino & SkyPod.

La slot contiene un volante che consente ai giocatori di giocare una gara in stile arcade per determinare il rimborso del bonus su sei percorsi a tema fiabesco con un tocco moderno. Competition Interactive è una start-up di gioco con sede a Las Vegas che offre giochi sociali terrestri e online. Ha lo scopo di portare i giochi arcade e in stile console al piano del casinò.

A dicembre, lo slot Running Rich Reels di Competition Interactive ha ricevuto una raccomandazione per l’approvazione dal Nevada Gaming Control Board dopo aver completato con successo una prova di sei mesi.

L’amministratore delegato creativo di Competition Interactive Keith Winters ha dichiarato: “In qualità di produttore di giochi di Las Vegas, siamo entusiasti di aver portato all’industria dei casinò il primo gioco di corse di gioco d’azzardo in assoluto. Siamo più vicini alla fusione del mondo del gioco d’azzardo nei casinò terrestri con il mondo dei videogiochi interattivi. Il tempo per i giochi d’azzardo di nuova generazione è adesso.”

Il CEO Paul Steelman ha aggiunto: “Ho sempre amato ciò che Stan Fulton (RIP) e Randy Adams hanno creato con la Wheel of Gold, ora Wheel of Fortune slot machine. Perché il bonus non potrebbe essere un’esperienza di guida di un videogioco? Keith Winters e io abbiamo creato e finanziato Running Rich, la prima slot machine che presenta un bonus per il videogioco di guida.”

“È stato valutato con successo in Nevada e California e ha ricevuto l’approvazione dal Consiglio e dalla Commissione di controllo del Nevada. Sentiamo l’eccitazione della corsa a venire.

Il Nevada Gaming Control Board (NGCB) ha riferito che i casinò dello stato hanno generato entrate per 1,28 miliardi di dollari nel mese di ottobre. Si tratta di un aumento del 4,8% su base annua e del 3% rispetto a settembre. I ricavi dal 1° luglio al 31 ottobre sono aumentati del 3%.

Clark Country ha generato 1,1 miliardi di dollari, in aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. All’interno della contea di Clark, le entrate della Las Vegas Strip sono aumentate dello 0,52% su base annua a 705,8 milioni di dollari. I ricavi di Downtown e Boulder Strip sono stati rispettivamente di $ 90,4 e $ 80,3 milioni, anch’essi in aumento rispetto all’anno precedente.

