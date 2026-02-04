USA. Indice AGEM in calo a gennaio 2026, ma resta in crescita su base annua

Nel mese di gennaio 2026 l’AGEM Index ha registrato una flessione mensile, scendendo di 15,69 punti a quota 1.815,99, pari a un calo dello 0,9% rispetto a dicembre. Nonostante la contrazione congiunturale, l’indice mantiene un andamento positivo nel confronto annuo, con un incremento dell’11,4%, equivalente a 185,99 punti in più rispetto a gennaio 2025.

Nel corso dell’ultimo mese, sei delle dieci società che compongono l’AGEM Index hanno riportato una diminuzione del prezzo delle azioni, determinando sei contributi negativi e quattro positivi all’andamento complessivo dell’indice.

Il principale contributo negativo è arrivato da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL): il titolo ha perso il 7,9%, sottraendo 53,41 punti all’AGEM Index. Performance particolarmente negativa anche per Agilysys (NASDAQ: AGYS), che ha registrato un crollo del 27,0%, con un impatto negativo di 20,53 punti sull’indice.

Sul fronte opposto, il contributo positivo più rilevante è stato quello di Konami Corp. (TYO: 9766). L’aumento del 5,3% del valore delle azioni ha generato un guadagno di 40,64 punti per l’AGEM Index, compensando parzialmente le perdite registrate dagli altri titoli.

Nel frattempo, il quadro macro-finanziario statunitense appare più favorevole: nel mese di gennaio tutti e tre i principali indici azionari USA hanno chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones Industrial Average ha messo a segno un rialzo dell’1,7%, l’S&P 500 è cresciuto dell’1,4%, mentre il NASDAQ ha registrato un incremento dello 0,9% su base mensile.

Un contesto che evidenzia come, nonostante la volatilità che continua a caratterizzare il comparto gaming, il settore mantenga segnali di solidità nel medio periodo.

