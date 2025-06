USA. In Carolina del Nord, a maggio dalle scommesse sportive arrivano $65,2 mln

Il settore delle scommesse sportive della Carolina del Nord ha registrato un altro mese positivo a maggio, a dimostrazione dell’incessante interesse dello stato per le scommesse regolamentate a poco più

Il settore delle scommesse sportive della Carolina del Nord ha registrato un altro mese positivo a maggio, a dimostrazione dell’incessante interesse dello stato per le scommesse regolamentate a poco più di un anno dal lancio ufficiale del mercato.

I ricavi lordi derivanti dalle scommesse a maggio sono ammontati a 65,2 milioni di dollari, secondo la North Carolina State Lottery Commission. Questo dato ha superato di poco quello dell’anno precedente del 3,33% e ha superato del 39,3% quello di aprile di quest’anno.

Tuttavia, questo dato è stato ben al di sotto del record di 105,3 milioni di dollari registrato ad aprile 2024, il primo mese di scommesse online legali nello stato.

In termini di spesa, le scommesse a pagamento hanno raggiunto i 547,8 milioni di dollari e le scommesse promozionali i 14,4 milioni di dollari. Ciò ha portato a un totale mensile di 562,2 milioni di dollari nello stato.

Il totale di maggio ha superato quello dell’anno scorso del 7%, ma è risultato inferiore del 2,4% rispetto ai 570,2 milioni di dollari scommessi ad aprile di quest’anno. Questa cifra è anche inferiore al record statale di 695 milioni di dollari, stabilito a marzo 2025.

Gli otto bookmaker autorizzati dallo stato della Carolina del Nord, tra cui leader del settore come FanDuel, DraftKings e BetMGM, sono stati lanciati nell’aprile 2024 con una notevole spinta promozionale per conquistare una quota di mercato iniziale. Sebbene tali sforzi di marketing si siano ridotti, il volume delle scommesse rimane solido. Il tasso di trattenuta a maggio è stato dell’11,65%, un dato considerato solido per gli standard del settore.

