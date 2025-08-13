USA, Illinois: dal 1° agosto sono in vigore nuove norme sulla pubblicità al gioco

L’Illinois Gaming Board (IGB) ha adottato nuove regole che ampliano le restrizioni esistenti in materia di pubblicità, marketing e promozioni per gli operatori autorizzati di casinò, giochi elettronici e scommesse

L’Illinois Gaming Board (IGB) ha adottato nuove regole che ampliano le restrizioni esistenti in materia di pubblicità, marketing e promozioni per gli operatori autorizzati di casinò, giochi elettronici e scommesse sportive dello Stato dell’Illinois. È incluso anche un divieto di pubblicità nei campus universitari e nuovi requisiti volti a proteggere il pubblico, in particolare i giovani e le persone affette da ludopatia.

“Adottando queste misure, l’IGB rafforza le normative esistenti introducendo ulteriori garanzie e standard che tutelano maggiormente il pubblico e promuovono abitudini di gioco responsabile», ha dichiarato Marcus D. Fruchter, amministratore dell’IGB. «Queste regolamentazioni stabiliscono linee guida chiare, coerenti, etiche e trasparenti per la pubblicità e il marketing di tutte le attività di casinò, giochi elettronici e scommesse sportive sotto la giurisdizione dell’IGB”.

Sebbene le precedenti regole dell’IGB imponessero già restrizioni sui contenuti pubblicitari e promozionali, inclusi divieti su affermazioni false o ingannevoli, le nuove norme vanno oltre per garantire che le pubblicità non siano collocate in luoghi dove potrebbero essere viste da minorenni o da persone vulnerabili. Le regole ampliate impongono inoltre agli operatori di conservare i materiali pubblicitari e di includere messaggi ben visibili sul gioco responsabile in tutte le attività promozionali.

Dopo aver valutato le regole pubblicitarie e di marketing per le scommesse sportive adottate nel 2020, l’IGB ha stabilito che tali limitazioni si applicano anche ai giochi elettronici e ai casinò. L’IGB ha inoltre deciso di rafforzare le regole esistenti per garantire un ambiente pubblicitario etico che limiti gli incentivi rivolti a minorenni e a persone con problemi di gioco.

Le nuove regole pubblicitarie e di marketing, che ampliano e codificano le pratiche per tutti i segmenti di gioco sotto la giurisdizione dell’IGB, sono ora in vigore, a seguito di un periodo di consultazione pubblica, dell’approvazione del 13 maggio 2025 da parte del Comitato Congiunto dell’Assemblea Generale dell’Illinois sulle Regole Amministrative (JCAR), e della pubblicazione da parte del Segretario di Stato nel Registro dell’Illinois, edizione n. 31, del 1° agosto 2025.

Le regole includono i seguenti requisiti per gli operatori dell’Illinois:

Divieto di pubblicare, trasmettere, diffondere o distribuire pubblicità o promozioni all’interno di campus universitari o tramite mezzi di comunicazione universitari, come giornali, radio o televisioni universitarie, o in impianti sportivi utilizzati principalmente per eventi universitari.

Divieto di rappresentare studenti universitari, istituzioni universitarie o ambientazioni universitarie.

Obbligo di conservare copie di tutti i materiali pubblicitari e di marketing, inclusi registri che documentino quando e come tali materiali sono stati pubblicati, trasmessi, esposti o distribuiti.

Offerta ai clienti della possibilità di annullare l’iscrizione o di rinunciare a ricevere materiali pubblicitari, promozionali o di marketing. Gli operatori devono soddisfare tali richieste il prima possibile.

Divieto di stipulare accordi con terze parti per condurre attività pubblicitarie o di marketing per conto dell’operatore dell’Illinois, qualora il compenso dipenda dal volume o dall’esito delle scommesse.

Inclusione obbligatoria di testi sul gioco problematico, come stabilito dal Dipartimento dei Servizi Umani dell’Illinois, in tutti i materiali pubblicitari e di marketing.

