USA. Il Senato del West Virginia approva la legge per autorizzare i casinò satellite

Il Senato del West Virginia ha approvato il Senate Bill 100 del senatore Eric Nelson, che consentirebbe a ciascuno dei cinque casinò commerciali del West Virginia di estendere la propria licenza di gioco a un casinò satellite più piccolo. Il Senato ha approvato il disegno di legge con 23 voti contro 10.

Tuttavia, nonostante l’approvazione del Senato, l’SB 100 ha ancora molta strada prima di entrare in vigore. La prossima tappa è la Camera, quindi avrà bisogno dell’approvazione della commissione di contea e dell’approvazione della lotteria statale.

Lo statuto non è stato ancora assegnato a una commissione della Camera per la prima revisione. Il disegno di legge recita: “Posizioni secondarie o satellitari significa una sede secondaria di un’attività in qualsiasi edificio di proprietà o affittato da un ippodromo autorizzato all’interno della contea in cui si trova l’ippodromo autorizzato per effettuare scommesse, terminali di lotteria video, chioschi di scommesse sportive e giochi da tavolo da corsa.

