USA. Il Covid-19 fa crollare il mercato azionario del gambling, mentre gli operatori guardano all’online

La paura del Coronavirus ha fatto precipitare il mercato azionario statunitense, con alcune società di gioco che hanno subito pesanti colpi alle proprie valutazioni.

Alcune società di gioco hanno visto cali di azioni a doppia cifra, con Wynn Resorts scambiato a circa $ 82,00, il punteggio più basso da febbraio 2016. Boyd Gaming è sceso di oltre l’8% e ha finito con meno di $ 21,00, per la prima volta dalla fine del 2018. Caesars Entertainment ha toccato il fondo a $ 10,00, mentre MGM Resorts ha visto scendere il trading a $ 18,00, un minimo mai visto dall’estate del 2015.

A Macao, i ricavi di gioco di febbraio sono diminuiti dell’88% su base annua, costringendo le aziende a rivalutare i guadagni previsti.

Al momento, sono stati segnalati oltre 120.000 casi di Coronavirus in tutto il mondo, con oltre 4.300 decessi.

Tuttavia, secondo il CEO di SpringOwl Asset Management Jason Ader, ritiene che l’epidemia di coronavirus potrebbe costringere gli operatori terrestri a spostarsi online se non l’hanno già fatto.

Ha detto: “Penso che la crisi del coronavirus potrebbe essere un’opportunità per l’industria. Ho sempre pensato che il gioco d’azzardo non è come l’alcool e il tabacco, che è una sostanza controllata, e che si tratta più di un’attività di svago. Ma è un’attività di svago fortemente criticata perché può essere abusata da utenti minorenni o con problemi di gioco. Quindi penso che sia un’opportunità perfetta per l’industria di pensare a vari organismi di regolamentazione, in particolare il Regno Unito, dove gli operatori sono stati fortemente criticati per le loro pratiche commerciali, in grado di lavorare insieme per garantire che durante questo periodo gli abusi siano sotto controllo. Penso che gli operatori terrestri che hanno resistito al trasferimento online dovrebbero davvero pensarci, perché sarebbe molto potente essere in grado di commercializzare i clienti online nel caso in cui non possano venire alle tue sale terrestri per viaggiare o per restrizioni di quarantena “.

PokerStars ha posticipato tre dei suoi prossimi eventi europei a causa delle preoccupazioni del coronavirus, sebbene l’American Gaming Association abbia affermato che il rischio negli Stati Uniti” rimane basso “.

