USA. IGT amplia la sua offerta PlaySports per il mercato delle scommesse sportive

IGT ha annunciato di aver ampliato la sua offerta PlaySports per il mercato delle scommesse sportive statunitense con la formazione del proprio Team di Trading a Las Vegas, Nevada. Il talentuoso team aggiunge un’altra dimensione di servizio alla soluzione di scommesse sportive B2B più diffusa nel mercato statunitense e rafforza ulteriormente la leadership di mercato di IGT.

“Il team di trading interno di IGT con sede negli Stati Uniti migliora l’attrattiva dell’intera offerta PlaySports e ci consente di fornire una soluzione ‘all-in-one’ per gli operatori che cercano un unico fornitore di servizi di scommesse sportive”, ha affermato Enrico Drago, IGT PlayDigital Vicepresidente senior.

“Il puro focus B2B di IGT PlaySports, la conoscenza approfondita del Trading Team delle preferenze e delle tendenze di scommesse regionali e locali e le condizioni normative favorevoli della Società nelle giurisdizioni tribali e statali negli Stati Uniti continuano a creare opportunità per i nostri clienti e guidano la nostra leadership nelle scommesse sportive a livello nazionale “.

Il team di trading di IGT fornirà quotazioni esperte 24 ore su 24 con quote specifiche per le scommesse pre-partita e in-play, monitoraggio e ottimizzazione dell’offerta continua e competenza su chiamata in ogni aspetto delle operazioni quotidiane delle scommesse sportive. I clienti di IGT PlaySports beneficeranno anche di scommesse promozionali avvincenti e originali, di scommesse esclusive e di scommesse combinate e di strategie di fidelizzazione e acquisizione dei giocatori progettate dai gestori dei contenuti del team.

“La flessibilità e l’affidabilità della piattaforma IGT PlaySports è stata a lungo uno dei suoi maggiori attributi e l’aggiunta di servizi come quelli forniti dal nostro team di trading completa la soluzione. Ora, ogni operatore di scommesse sportive online e al dettaglio, dal più piccolo al più grande, in qualsiasi stato degli Stati Uniti nel quale le scommesse sono legali, può trarre vantaggio con sicurezza da un servizio di trading di livello mondiale completamente integrato, costruito sulla tecnologia di scommesse leader e supportato da IGT, il nome più affidabile nel settore dei giochi “, ha aggiunto Drago.

Con implementazioni in 14 stati degli Stati Uniti e in 40 punti vendita di giochi in tutto il paese, IGT PlaySports alimenta le scommesse sportive gestite da casinò, lotterie e ippodromi in sedi e tramite app mobili in Nevada, Illinois, Colorado, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania, Arkansas, Oregon, Indiana, Iowa, West Virginia, Mississippi e Rhode Island.

