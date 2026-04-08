USA. I casinò del Maryland generano $168 mln a marzo, in calo del 2,3% su base annua

I sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente 168,1 milioni di dollari di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di marzo. Il dato segna una flessione

I sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente 168,1 milioni di dollari di ricavi da slot machine e giochi da tavolo nel mese di marzo. Il dato segna una flessione del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pur evidenziando una ripresa rispetto ai 148,5 milioni registrati a febbraio.

A trainare il mercato è stato ancora una volta MGM National Harbor, con ricavi pari a 72,1 milioni di dollari, in crescita del 2,4% su base annua. Segue Live! Casino & Hotel, che ha totalizzato 60 milioni di dollari, ma con un calo del 5,9%. Performance negative anche per Horseshoe Casino, fermo a 16,2 milioni (-6,2%), e per Hollywood Casino, che ha registrato 7,6 milioni (-8%). In controtendenza Ocean Downs Casino, salito a 7,7 milioni di dollari (+2,1%), mentre Rocky Gap Casino ha chiuso il mese a 4,5 milioni, in lieve diminuzione (-1,3%).

I contributi generati dal settore per le casse dello stato si sono attestati a 72,4 milioni di dollari, in calo del 2,9% rispetto a marzo 2025. Di questi, 52,2 milioni sono stati destinati all’Education Trust Fund, anch’essi in diminuzione del 2,9%.

Guardando all’andamento dell’anno fiscale 2026, nei primi nove mesi – da luglio 2025 a marzo 2026 – i ricavi complessivi dei casinò hanno raggiunto 1,4 miliardi di dollari, segnando una flessione del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche i contributi allo stato risultano in lieve calo, attestandosi a 615,5 milioni di dollari (-1,6%).

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