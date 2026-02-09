USA, Hawaii: alla Camera avanza la proposta di legge per vietare i prediction markets

I legislatori delle Hawaii stanno portando avanti una proposta di legge che classificherebbe i prediction markets come gioco d’azzardo illegale secondo la normativa statale.

La scorsa settimana, la Commissione Commercio-Protezione dei Consumatori della Camera ha votato all’unanimità per far avanzare una versione emendata del House Bill 2198. Il House Bill 2198 (HB 2198) dichiarerebbe illegale, secondo la legge delle Hawaii, un’ampia gamma di prediction markets, rendendo ancora più severe le norme statali contro il trading finanziario basato su eventi. HB 2198 è stato presentato alla Camera il 28 gennaio e ha avuto la sua prima lettura lo stesso giorno. Il disegno di legge modificherebbe inoltre la normativa delle Hawaii ampliando la definizione di gambling. Verrebbe aggiunto che alcune forme di scommesse finanziarie basate su eventi futuri sono considerate gioco d’azzardo, bloccandole di fatto nello stato.

L’audizione ha incluso le testimonianze di quattro oppositori dei prediction markets. Nessun rappresentante delle piattaforme ha testimoniato di persona o in video, e nessuno si è espresso a favore della loro autorizzazione. Se approvato, HB 2198 renderebbe le Hawaii il primo stato USA a far avanzare un tale divieto attraverso il processo legislativo.

Le motivazioni legislative contenute nel disegno di legge citano la crescita di piattaforme finanziarie rivolte ai consumatori che consentono agli individui di trarre profitto da eventi del mondo reale.

I legislatori affermano che questi sviluppi hanno favorito forme di speculazione legate allo sport, alla politica, alle catastrofi e alla morte, creando incentivi finanziari su esiti considerati eticamente problematici.

Il disegno di legge descrive questa attività come un modo per sfruttare lacune nell’attuale quadro normativo sul gioco d’azzardo delle Hawaii, piuttosto che come veri mercati finanziari.

Se approvato, l’acquisto, la vendita e/o la scommessa su titoli, materie prime o strumenti simili verrebbero considerati scommesse quando l’esito dell’operazione riguarda determinati argomenti specificati.

Alcuni degli argomenti includono eventi sportivi, concorsi a premi, eventi che coinvolgono persone, atti politici ed elezioni, grandi disastri ed emergenze sanitarie pubbliche, e risultati legati alla morte.

Il disegno di legge dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio, offrendo una breve finestra di implementazione qualora completasse l’iter legislativo. Ora passa alla seconda lettura.

PressGiochi