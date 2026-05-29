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USA, gioco problematico: quasi la metà delle richieste di supporto arriva dai giovani

Ogni mese del 2025 oltre 31.000 persone hanno contattato la National Problem Gambling Helpline™ negli Stati Uniti, confermando la crescente pressione sociale ed economica legata al gioco problematico. Il Rapporto

29 Maggio 2026

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Ogni mese del 2025 oltre 31.000 persone hanno contattato la National Problem Gambling Helpline™ negli Stati Uniti, confermando la crescente pressione sociale ed economica legata al gioco problematico.

Il Rapporto Annuale 2025 del servizio di assistenza evidenzia un cambiamento significativo nel profilo delle persone che cercano supporto. Quasi la metà dei contatti, pari al 49,48%, proviene dalla fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, segnalando un progressivo abbassamento dell’età media dei giocatori che vivono situazioni di difficoltà.

Parallelamente, il fenomeno coinvolge una popolazione sempre più ampia e diversificata. Dal 2023 è infatti diminuita la quota di utenti che si identificano come bianchi, mentre è cresciuto in modo significativo il numero di persone multirazziali che si rivolgono alla helpline.

Anche le modalità di gioco stanno cambiando rapidamente. Le slot machine tradizionali e i giochi elettronici sono scesi dal 36% al 31% delle principali problematiche segnalate dagli utenti. Al contrario, il gioco online e tramite app è aumentato fino al 31% delle segnalazioni, rispetto al 23% registrato l’anno precedente. In crescita anche le scommesse sportive e i giochi di carte.

Secondo il report, le difficoltà economiche rappresentano il principale fattore che spinge le persone a chiedere aiuto: oltre il 73% dei contatti ha indicato problemi finanziari come motivazione principale, in aumento rispetto al 66% del 2024. A seguire emergono problematiche legate alla salute mentale, indicate dal 32% degli utenti, e difficoltà nelle relazioni personali e familiari segnalate dal 22%.

Gli uomini continuano a rappresentare la maggioranza dei contatti, con una quota pari al 70%. La maggior parte degli utenti cerca supporto per il proprio comportamento di gioco, anche se circa il 4% dei contatti arriva da coniugi o familiari.

Il rapporto sottolinea infine come il futuro dei servizi di assistenza dovrà adattarsi all’evoluzione del settore del gambling, puntando su strumenti sempre più accessibili, immediati e digitali. In particolare, continuano a crescere i contatti tramite chat e messaggi di testo, modalità preferite dagli utenti nei momenti di maggiore difficoltà.

 

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