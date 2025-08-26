Newsletter

27 Agosto 2025

USA: DraftKings non accetta più pagamenti con carte di credito

Sebbene non in tutti gli States siano state emanate disposizioni per vietare l’utilizzo delle carte di credito sui siti di gambling e scommesse, da ieri (25 agosto), DraftKings ha tagliato

26 Agosto 2025

Sebbene non in tutti gli States siano state emanate disposizioni per vietare l’utilizzo delle carte di credito sui siti di gambling e scommesse, da ieri (25 agosto), DraftKings ha tagliato la testa al toro imponendo il blocco su tutto il territorio nazionale. Probabilmente scottata dalla multa ricevuta in giugno nel Massachusetts, dove ha dovuto pagare 450.000 dollari per aver consentito agli scommettitori sportivi di giocare con carte di credito, la società leader di mercato si è allineata alla scelta già fatta dalle rivali Fanatics e Betr. Questa può essere vista anche come un’operazione di immagine, che in questa fase di inasprimento delle norme e dei controlli sul settore può ottenere i favori delle autorità nazionali.

 

