Usa. Con 16,60 miliardi nel primo trimestre, i giochi commerciali segnano l’ennesimo record nei ricavi

I ricavi dei giochi commerciali negli Stati Uniti hanno raggiunto un record trimestrale di $ 16,60 miliardi nel primo trimestre del 2023, segnando l’ottavo trimestre consecutivo da record del settore, secondo il Commercial Gaming Revenue Tracker dell’American Gaming Association (AGA).

Il trimestre è stato evidenziato dal mese di marzo con il maggior incasso di sempre del settore, pari a 5,90 miliardi di dollari.

Il presidente e CEO di AGA, Bill Miller, ha dichiarato: “Dopo due anni interi di crescita successiva post-COVID, l’industria dei giochi negli Stati Uniti non è mai stata così forte.

Con record in ogni verticale di gioco, dai casinò fisici ai giochi mobili, gli adulti americani continuano a scegliere il gioco come una delle loro migliori opzioni di intrattenimento”.

In tutto il paese, 18 dei 35 mercati di gioco commerciali hanno stabilito nuovi record di entrate per il trimestre, con solo il Mississippi che ha superato le entrate trimestrali rispetto al primo trimestre del 2022.

Ogni verticale di giochi commerciali ha registrato entrate trimestrali record nel primo trimestre del 2023. I giochi al dettaglio hanno rappresentato il 75,3% delle entrate totali, mentre i giochi online hanno rappresentato la quota maggiore di sempre, il 24,7%.

Gioco tradizionale: i tradizionali giochi da casinò fisici hanno generato entrate trimestrali di $ 12,30 miliardi, superando il massimo precedente di $ 12,26 miliardi nel terzo trimestre del 2022.

Scommesse sportive legali: a livello nazionale, gli americani hanno scommesso la cifra record di 31,11 miliardi di dollari sugli sport nel primo trimestre del 2023, generando un massimo storico di 2,79 miliardi di dollari di entrate trimestrali (+70,1% su base annua).

La crescita rispetto al primo trimestre del 2022 è stata in gran parte guidata dai nuovi lanci sul mercato in Kansas, Massachusetts e Ohio e dal lancio delle scommesse mobili nel Maryland.

iGaming: iGaming ha incassato 1,48 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, segnando un aumento delle entrate del 22,7% anno su anno.

L’AGA ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale sullo Stato degli Stati Uniti, che fornisce l’analisi economica e normativa definitiva stato per stato del gioco commerciale statunitense nel 2022 per i responsabili politici, le parti interessate del gioco e gli osservatori del settore.

State of the States 2023 rivela che il gioco commerciale ha generato un record di $ 13,48 miliardi di entrate fiscali dirette sul gioco pagate ai governi statali e locali nel 2022, con un aumento del 15,3% rispetto al 2021. Ciò non include i miliardi in più pagati in entrate, vendite o altre tasse

. “Essendo uno dei maggiori contribuenti negli stati di tutto il paese, sappiamo che quando il gioco ha successo, lo sono anche le nostre comunità”, ha aggiunto Miller. “Oltre ai nostri significativi contributi fiscali, il nostro settore è radicato nelle comunità locali, sostenendo lo sviluppo economico attraverso la creazione di posti di lavoro, sostenendo enti di beneficenza e organizzazioni non profit locali e definendo lo standard sulla responsabilità aziendale”.

