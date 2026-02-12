Newsletter

12 Febbraio 2026

USA, Carolina del Nord: a gennaio le scommesse sportive hanno registrato una raccolta di $686,9 mln

La North Carolina State Lottery Commission ha pubblicato il suo rapporto sui ricavi delle scommesse sportive per il mese di gennaio. Gli otto operatori autorizzati di scommesse sportive interattive dello

12 Febbraio 2026

La North Carolina State Lottery Commission ha pubblicato il suo rapporto sui ricavi delle scommesse sportive per il mese di gennaio. Gli otto operatori autorizzati di scommesse sportive interattive dello stato hanno registrato una raccolta di 686,9 milioni di dollari, in aumento del 6,1% su base annua e del 3,1% rispetto a dicembre 2025.

Sono stati registrati 666,7 milioni di dollari come puntate pagate durante il mese, mentre 22,2 milioni di dollari sono stati contabilizzati come scommesse promozionali. Del totale delle puntate, 3,6 milioni di dollari sono stati annullati o invalidati.

I giocatori hanno ricevuto 603 milioni di dollari in vincite a gennaio. Di conseguenza, i ricavi lordi da scommesse sportive per il mese hanno raggiunto 80,3 milioni di dollari, un aumento del 7,8% rispetto a gennaio dell’anno precedente, ma in calo dell’1,5% rispetto a dicembre.

La Carolina del Nord ha chiuso il mese con un margine (hold) sulle scommesse dell’11,69%. Nel frattempo, le tasse totali raccolte dal gioco hanno raggiunto 14,5 milioni di dollari.

Per l’anno fiscale in corso (luglio 2025 – gennaio 2026), il totale della raccolta delle scommesse è di 4,5 miliardi di dollari, mentre le tasse generate ammontano a 85,8 milioni di dollari.

 

