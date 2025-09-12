Newsletter

12 Settembre 2025

USA, California: il Senato approva DDL per vietare i casinò “sweepstakes”, atteso parere dell’Assemblea

Il Senato della California ha approvato all’unanimità il disegno di legge AB 831, una proposta legislativa che mira a vietare i casinò sociali basati su concorsi a premi nello stato,

12 Settembre 2025

Il Senato della California ha approvato all’unanimità il disegno di legge AB 831, una proposta legislativa che mira a vietare i casinò sociali basati su concorsi a premi nello stato, sostenendo che costituiscono una forma di gioco d’azzardo illegale.

L’AB 831 rende illegale per qualsiasi persona, azienda o partner — come istituzioni finanziarie, processori di pagamento o fornitori di contenuti — “sostenere consapevolmente, direttamente o indirettamente” i casinò online basati su concorsi a premi in California. I trasgressori potrebbero essere soggetti a multe e pene detentive.

I legislatori hanno modificato il disegno di legge la scorsa settimana per chiarire che non si applicherà alle sale da gioco autorizzate, alla lotteria statale o alle promozioni aziendali legate alla vendita reale di prodotti. Diversi operatori e fornitori si sono già ritirati dal mercato californiano.

L’industria ha riconosciuto la necessità di aggiornare il quadro normativo attuale e si è detta disponibile a collaborare con i legislatori. Tuttavia, ha avvertito che un divieto totale metterebbe a rischio milioni di americani che praticano questa attività a scopo ricreativo, costringendoli a rivolgersi a piattaforme non regolamentate.

Ora il progetto di legge sarà inviato alla Camera bassa, l’Assemblea, per ulteriori discussioni prima di essere sottoposto alla firma del governatore. Il governatore Gavin Newsom non ha ancora espresso alcuna posizione sul fatto di voler approvare o respingere la legge.

La proposta ha ricevuto il sostegno di oltre 50 tribù nativo-americane, tra cui gli Yuhaaviatam della Nazione San Manuel e la California Nations Indian Gaming Association, che vedono gli operatori non regolamentati come concorrenti dei loro casinò autorizzati.

Tuttavia, un gruppo più ristretto di tribù, come la Kletsel Dehe Wintun Nation e la Sherwood Valley Rancheria, si è opposto alla misura, sostenendo che minaccia la sovranità tribale e potrebbe limitare le opportunità di commercio digitale per le tribù rurali.

 

