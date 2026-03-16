Usa. AGEM rinnova il Board per il 2026 e approva nuovi membri associati

L’associazione internazionale dei produttori di tecnologie per il gaming Association of Gaming Equipment Manufacturers ha annunciato i risultati della riunione annuale 2026, nel corso della quale sono stati eletti i

L’associazione internazionale dei produttori di tecnologie per il gaming Association of Gaming Equipment Manufacturers ha annunciato i risultati della riunione annuale 2026, nel corso della quale sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio di amministrazione e approvate diverse domande di adesione. L’organizzazione si prepara così all’avvio del nuovo anno finanziario, previsto per il 1° aprile 2026.

Nel corso dell’assemblea, i membri hanno confermato la leadership di Ryan Comstock, Acting Chief Executive Officer di Ainsworth Game Technology, che non era in scadenza di mandato e prosegue nel secondo anno del suo incarico biennale come presidente del Board.

L’associazione ha inoltre approvato mandati annuali per diversi componenti del Consiglio di amministrazione. Tra questi: Elaine Hodgson, presidente e CEO di Incredible Technologies; Lauralyn Sandoval, Vice President of Gaming Strategy & Business Development di Aristocrat Gaming; Phil O’Shaughnessy, Vice President Global Communications, Government Relations & Sustainability di IGT; Steve DiMasi, Senior Vice President Global Government Affairs & Business Development di Light & Wonder; e Randy Gilbert, CEO di TableTrac, nominato segretario. Il ruolo di tesoriere sarà ricoperto da Thomas Jingoli, presidente e Chief Operating Officer di Konami Gaming.

Il Board ha inoltre approvato la nomina, per un mandato annuale, di due membri ex officio senza diritto di voto: Cassie Stratford, Senior Vice President of Legal Operations & Compliance di Boyd Gaming Corporation e membro dell’Advisory Board di Global Gaming Women, e Bob Parente, Executive Vice President e Chief Business Development Officer di Light & Wonder, che assumerà anche il ruolo di Assistant Treasurer. Secondo AGEM, queste posizioni contribuiscono ad ampliare la varietà di prospettive rappresentate all’interno dell’associazione e a rafforzare il confronto sulle priorità strategiche di lungo periodo.

Durante l’assemblea annuale sono state inoltre approvate nuove adesioni all’associazione: US Bank, Sun-Fly USA, Inc. e Adostics, Inc. entreranno come Associate Members. Le nuove adesioni si aggiungono a quelle approvate alla fine del 2025, quando Walker Digital Table Systems è entrata come membro Silver, mentre CBRE e CasinoReviews.net hanno aderito come Associate Members.

Association of Gaming Equipment Manufacturers è un’associazione internazionale senza scopo di lucro che rappresenta produttori e fornitori di tecnologie per il settore del gaming, tra cui dispositivi di gioco elettronici, lotterie, sistemi, iGaming, contenuti di gioco, giochi da tavolo e scommesse sportive, oltre ai servizi di supporto collegati. L’organizzazione opera a livello globale per promuovere gli interessi dei fornitori attraverso attività di dialogo regolatorio, iniziative di advocacy politica, partnership con fiere di settore, programmi educativi e iniziative dedicate al gioco responsabile.

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