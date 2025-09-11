Newsletter

11 Settembre 2025 - 12:48

USA, AGA: “Quattro elettori statunitensi su cinque affermano che i contratti sugli eventi sportivi dovrebbero essere regolamentati come le altre scommesse sportive online”

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato una nuova ricerca che evidenzia un forte consenso sul fatto che i contratti sugli eventi sportivi offerti tramite mercati predittivi—piattaforme online dove gli utenti

11 Settembre 2025

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato una nuova ricerca che evidenzia un forte consenso sul fatto che i contratti sugli eventi sportivi offerti tramite mercati predittivi—piattaforme online dove gli utenti scommettono sugli esiti di eventi futuri—dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo delle altre forme di scommesse sportive legali e regolamentate a livello statale. Lo studio mostra inoltre che il pubblico considera in larga maggioranza questi contratti come una forma di gioco d’azzardo che necessita di supervisione.

Principali risultati:

  • Gli americani riconoscono ampiamente i contratti sugli eventi sportivi come gioco d’azzardo, non come strumenti finanziari. L’85% afferma che questi contratti somigliano più al gioco d’azzardo, mentre solo il 6% li considera simili a strumenti finanziari.
  • La maggior parte degli americani desidera che i contratti sugli eventi sportivi siano regolamentati come le altre forme di scommesse sportive. L’80% ritiene che dovrebbero essere soggetti alle stesse regole delle scommesse sportive online, e il 65% crede che la supervisione debba essere affidata agli enti regolatori statali e tribali, non alla Commissione federale per il commercio dei futures su merci (CFTC).
  • Gli adulti concordano sul fatto che tali contratti dovrebbero essere offerti solo da operatori autorizzati a livello statale. L’84% degli americani, e il 69% degli scommettitori sportivi, afferma che i contratti dovrebbero essere disponibili solo presso bookmaker autorizzati negli stati in cui vengono offerti. Il 69% ritiene che ogni stato debba avere voce in capitolo sulla possibilità di offrire questi contratti.
  • Gli americani riconoscono che le piattaforme predittive che offrono contratti sportivi stanno aggirando la legge. Il 70% afferma che queste piattaforme sfruttano scappatoie legali per operare come bookmaker non autorizzati.

“Questa ricerca lo chiarisce: gli americani sanno riconoscere una scommessa sportiva quando la vedono—e si aspettano che i mercati predittivi che offrono contratti sportivi siano soggetti alle stesse regole e tutele per i consumatori di qualsiasi altro bookmaker regolamentato a livello statale,” ha dichiarato Bill Miller, Presidente e CEO dell’AGA. “Questo evidenzia la necessità che la CFTC applichi e mantenga le proprie normative che vietano i contratti di gioco, e che il Congresso eserciti il proprio potere di supervisione per evitare che i mercati predittivi diventino una porta sul retro per il gioco d’azzardo.”

Con le scommesse sportive attualmente operative in 38 stati e nel Distretto di Columbia, la ricerca di AGA sottolinea l’importanza di una supervisione coerente dei nuovi prodotti di gioco per mantenere la fiducia dei consumatori e garantire standard di gioco responsabile.

 

