USA, AGA: “Quattro elettori statunitensi su cinque affermano che i contratti sugli eventi sportivi dovrebbero essere regolamentati come le altre scommesse sportive online”

11 Settembre 2025 - 12:48
L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato una nuova ricerca che evidenzia un forte consenso sul fatto che i contratti sugli eventi sportivi offerti tramite mercati predittivi—piattaforme online dove gli utenti scommettono sugli esiti di eventi futuri—dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo delle altre forme di scommesse sportive legali e regolamentate a livello statale. Lo studio mostra inoltre che il pubblico considera in larga maggioranza questi contratti come una forma di gioco d’azzardo che necessita di supervisione.
Principali risultati:
“Questa ricerca lo chiarisce: gli americani sanno riconoscere una scommessa sportiva quando la vedono—e si aspettano che i mercati predittivi che offrono contratti sportivi siano soggetti alle stesse regole e tutele per i consumatori di qualsiasi altro bookmaker regolamentato a livello statale,” ha dichiarato Bill Miller, Presidente e CEO dell’AGA. “Questo evidenzia la necessità che la CFTC applichi e mantenga le proprie normative che vietano i contratti di gioco, e che il Congresso eserciti il proprio potere di supervisione per evitare che i mercati predittivi diventino una porta sul retro per il gioco d’azzardo.”
Con le scommesse sportive attualmente operative in 38 stati e nel Distretto di Columbia, la ricerca di AGA sottolinea l’importanza di una supervisione coerente dei nuovi prodotti di gioco per mantenere la fiducia dei consumatori e garantire standard di gioco responsabile.
