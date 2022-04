USA. AGA esorta il Dipartimento di Giustizia ad agire contro il gioco d’azzardo illegale

In una lettera al procuratore generale Merrick Garland, l’American Gaming Association (AGA) ha invitato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a reprimere i bookmaker online, i casinò e le macchine da gioco di abilità illegali.

La lettera firmata dall’amministratore delegato di AGA Bill Miller delinea la minaccia che secondo lui gli operatori non regolamentati rappresentano per i consumatori, le economie statali e l’industria del gioco legale.

“Sebbene la sfida del gioco d’azzardo illegale non sia nuova, il modo sfacciato e coordinato in cui si verifica, sia online che nelle comunità, ha elevato questo problema a un livello che richiede una significativa attenzione federale”, ha scritto Miller. “Esortiamo il Dipartimento a considerare prioritario agire per proteggere i consumatori americani, reprimere gli operatori illegali e far rispettare i regolamenti federali”. Nella lettera, l’AGA cita numerosi modi in cui il gioco d’azzardo illegale e gli operatori rappresentano una minaccia per “i consumatori, le economie statali e l’industria del gioco legale”.

L’AGA esorta il Dipartimento di Giustizia ad affrontare il gioco d’azzardo illegale:

Continuare a istruire i consumatori sulle opzioni di gioco legali e sui pericoli associati alle operazioni illegali.

Indagare e incriminare le più grandi operazioni offshore, come Bovada, MyBookie e BetOnline, che violano apertamente le leggi federali e statali.

Chiarire che i produttori di macchine “basate sull’abilità” devono essere conformi ai requisiti di registrazione del Johnson Act e agli standard antiriciclaggio e perseguire azioni di contrasto aggressive contro le entità che non rispettano completamente.

“Gli operatori illegali sono stati messi in guardia: i loro giorni come flagello per la nostra nazione sono contati”, ha aggiunto Miller. “Questi cattivi attori depredano clienti vulnerabili, non offrono protezione ai consumatori, non garantiscono integrità o fair play e non generano alcun vantaggio economico per gli stati o le nazioni tribali”.

