USA. AGA chiede al Dipartimento di Giustizia di intervenire contro il gioco illegale

L’American Gaming Association (AGA) ha inviato una lettera formale al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiedendogli di non consentire la produzione di macchine da gioco illegali. Chiede al governo di adottare una legge consolidata che richieda a qualsiasi azienda che produce, vende o spedisce dispositivi di gioco d’azzardo inviati attraverso i confini di stato di registrarsi presso il Dipartimento di Giustizia.

Il presidente dell’AGA Bill Miller ha dichiarato: “Il supporto e le risorse del Dipartimento di Giustizia e delle forze dell’ordine federali sono fondamentali per eliminare i dispositivi di gioco illegale dalle nostre comunità”.

Jessica Feil, vicepresidente, relazioni con il governo e consulente per le politiche di gioco presso l’AGA, ha aggiunto: “L’industria dei casinò degli Stati Uniti prende sul serio i suoi impegni normativi statali, tribali e federali. Ciò include la registrazione di dispositivi di gioco d’azzardo legali presso il Dipartimento di Giustizia per garantire una distribuzione legale e regolamentata delle macchine.

“Purtroppo, le macchine illegali e non regolamentate continuano a eludere la legge e mettono a rischio i consumatori. L’AGA e i suoi membri stanno esortando il Dipartimento a utilizzare il Johnson Act per indagare e perseguire i produttori di macchine da gioco illegali. Questo importante passo proteggerà i giocatori e, alla fine, estirperà questi cattivi attori pervasivi”.

AGA: i ricavi dei giochi commerciali del terzo trimestre battono il record di tutti i tempi

A novembre, l’AGA Commercial Gaming Revenue Tracker ha mostrato che le entrate a livello nazionale dai tradizionali giochi da casinò, scommesse sportive e iGaming hanno superato i 13,89 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021, segnando un nuovo record trimestrale.

Le entrate da gioco sono aumentate del 53,8 per cento rispetto al terzo trimestre del 2020 influenzato dal Covid-19 e del 24,7 per cento in più rispetto al terzo trimestre del 2019. La domanda dei consumatori è proseguita nel terzo trimestre poiché 10 dei 25 stati di casinò commerciali hanno registrato nuovi record di entrate trimestrali, inclusi i quattro più alti Stati che hanno incassato nel 2019: Nevada, New Jersey, New York e Pennsylvania.

PressGiochi