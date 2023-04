USA. AGA analizza il mercato e registra ottimismo tra gli operatori di gioco

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato il suo semestrale Gaming Industry Outlook, mostrando che la maggior parte dei dirigenti di gioco riporta una visione positiva delle attuali condizioni commerciali, mentre l’incertezza economica sta attenuando le aspettative di crescita futura del settore.

Quasi tutti i dirigenti di gioco intervistati giudicano l’attuale situazione aziendale come buona (62%) o soddisfacente (35%). Tuttavia, i partecipanti al panel segnalano una prospettiva più cauta per il futuro, con solo il 20% che si aspetta che le condizioni future siano migliori di oggi e due terzi (64%) che si aspettano che le condizioni future siano le stesse.

La cautela sulle condizioni future del settore sono legittimate dal fatto che l’economia statunitense potrebbe una lieve recessione nella seconda metà del 2023. Tuttavia, i piani di investimento tra i dirigenti rimangono positivi, riflettendo il continuo ottimismo a lungo termine per la crescita del settore.

Gli operatori e i fornitori esprimono entrambi un ottimismo fuori misura in alcuni segmenti delle loro attività: più operatori prevedono che gli investimenti di capitale (21% netto positivo) e le unità di gioco in funzione (14% netto positivo) aumenteranno nei prossimi tre-sei mesi piuttosto che diminuire. I produttori di apparecchiature di gioco sono particolarmente positivi, con quasi tutti i dirigenti dei fornitori che prevedono un aumento delle vendite di unità di gioco per uso sostitutivo (88% netto positivo) e la maggior parte prevede un aumento delle unità per espansione (63% netto positivo).

PressGiochi