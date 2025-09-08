Newsletter

08 Settembre 2025 - 13:07

USA, ad agosto i casinò del Maryland hanno generato oltre $170 milioni (-2,1%)

I sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente 170.270.670 dollari di entrate da slot machine e giochi da tavolo nel mese di agosto 2025. Il totale a livello statale è

08 Settembre 2025

I sei casinò del Maryland hanno generato complessivamente 170.270.670 dollari di entrate da slot machine e giochi da tavolo nel mese di agosto 2025. Il totale a livello statale è diminuito di 3.653.847 dollari (-2,1%) rispetto ad agosto 2024.

I contributi del gioco d’azzardo allo Stato, sempre nel mese di agosto 2025, ammontano a 72.752.422 dollari, con una diminuzione di 906.021 dollari (-1,2%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Di questi, 52.406.595 dollari sono stati destinati al Fondo fiduciario per l’istruzione, con un calo di 697.990 dollari (-1,3%) rispetto ad agosto 2024.

Le entrate derivanti dai casinò contribuiscono anche al sostegno delle comunità e giurisdizioni locali dove si trovano i casinò, all’industria delle corse ippiche del Maryland e alle piccole imprese di proprietà di minoranze e donne.

 

