USA, a gennaio dai casinò di Detroit entrate per $103,9 mln

I tre casinò commerciali di Detroit hanno generato 103,9 milioni di dollari di entrate lorde aggregate (AGR) per gennaio 2026. I giochi da tavolo e le slot machine hanno generato 103,1 milioni di dollari, mentre le scommesse sportive al dettaglio hanno prodotto 770.319 dollari in entrate lorde rettificate qualificate (QAGR).

Entrate da Giochi da Tavolo e Slot – Le entrate di gennaio 2026 provenienti da giochi da tavolo e slot sono aumentate dello 0,8% rispetto a gennaio 2025 e sono diminuite dello 0,3% rispetto a dicembre 2025.

I casinò hanno versato 8,4 milioni di dollari in tasse statali sul gioco a gennaio, rispetto agli 8,3 milioni di gennaio 2025. Hanno inoltre dichiarato di aver versato 12,3 milioni di dollari in tasse sulle scommesse e pagamenti previsti dagli accordi di sviluppo alla Città di Detroit.

Entrate delle Scommesse Sportive al Dettaglio – I casinò di Detroit hanno registrato 11,3 milioni di dollari di volume totale di scommesse sportive al dettaglio per gennaio. Le entrate lorde totali sono state pari a 789.669 dollari. Il QAGR è diminuito del 69,5% rispetto a gennaio 2025 e del 55,2% rispetto a dicembre 2025.

I casinò hanno pagato 29.118 dollari in tasse statali e versato 35.589 dollari in tasse sulle scommesse alla Città di Detroit per l’attività di scommesse sportive al dettaglio di gennaio.

