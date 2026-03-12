USA, a febbraio i casinò di Detroit hanno registrato ricavi per $100,6 milioni

I tre casinò commerciali di Detroit hanno registrato 100,6 milioni di dollari di ricavi aggregati (AGR) nel mese di febbraio 2026. I giochi da tavolo e le slot machine hanno

I tre casinò commerciali di Detroit hanno registrato 100,6 milioni di dollari di ricavi aggregati (AGR) nel mese di febbraio 2026.

I giochi da tavolo e le slot machine hanno generato 100,0 milioni di dollari, mentre le scommesse sportive al dettaglio hanno prodotto 560.960 dollari di QAGR (Qualified Adjusted Gross Receipts).

I ricavi da giochi da tavolo e slot sono aumentati del 2,0% rispetto a febbraio 2025, ma sono diminuiti del 3,0% rispetto a gennaio 2026. Nel periodo 1 gennaio – 28 febbraio, i ricavi sono cresciuti dell’1,4% su base annua.

I casinò hanno pagato 8,1 milioni di dollari di tasse statali sul gioco a febbraio, rispetto ai 7,9 milioni di febbraio 2025. Hanno inoltre versato 11,9 milioni di dollari alla Città di Detroit tra tasse sulle scommesse e pagamenti previsti dagli accordi di sviluppo.

Ricavi delle scommesse sportive – I casinò di Detroit hanno registrato 6,5 milioni di dollari di volume totale di scommesse sportive (handle) a febbraio. Le entrate lorde totali sono state 578.285 dollari. Il QAGR è diminuito del 31,2% rispetto a febbraio 2025 e del 27,2% rispetto a gennaio 2026.

Sulla base dell’attività di scommesse sportive al dettaglio di febbraio, i casinò hanno pagato 21.204 dollari di tasse statali e 25.916 dollari di tasse sulle scommesse alla Città di Detroit.

PressGiochi