USA. A dicembre l’indice Agem cala del 7,4%

L’indice AGEM diminuisce di 66,85 punti a dicembre 2022 a 839,10, un calo del 7,4% rispetto al mese precedente.

Rispetto a un anno fa, l’indice è sceso di 132,49 punti, pari al 13,6%.

Durante l’ultimo mese, 10 delle 12 società dell’Indice AGEM hanno riportato diminuzioni del prezzo delle azioni, con conseguenti 10 contributi negativi all’Indice AGEM e due contributi positivi.

Il maggior contributo positivo all’indice mensile è stato fornito da Agilysys, il cui aumento del 19,2% del prezzo delle azioni ha portato a un guadagno di 8,69 punti per l’indice.

Il maggior contributo negativo all’indice è stato fornito da Aristocrat Leisure Limited, il cui calo del 12,9% del prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 39,68 punti per l’indice AGEM.

Inoltre, Light & Wonder Inc. ha osservato un calo del 9,5% del prezzo delle azioni che ha portato a un calo di 11,95 punti dell’indice. Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato diminuzioni mese su mese per chiudere l’anno.

Il NASDAQ è diminuito dell’8,7% da novembre, mentre l’S&P 500 è sceso del 5,9%. Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,2% nel corso del mese.

