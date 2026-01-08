Newsletter

09 Gennaio 2026

USA, a dicembre 2025 l’indice AGEM cala del 4%

L’AGEM Index è sceso di 75,93 punti, attestandosi a 1.831,68 nel dicembre 2025, registrando un calo del 4,0% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è aumentato

08 Gennaio 2026

L’AGEM Index è sceso di 75,93 punti, attestandosi a 1.831,68 nel dicembre 2025, registrando un calo del 4,0% rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è aumentato del 17,1%, pari a 266,86 punti. Nell’ultimo mese, sette delle dieci società incluse nell’AGEM Index hanno riportato un calo del prezzo delle azioni, trascinando verso il basso il valore complessivo dell’indice nonostante i contributi positivi di tre società.

Il principale contributore negativo dell’indice mensile è stato Konami Corp. (TYO: 9766), il cui calo del 10,5% del prezzo delle azioni ha determinato una riduzione di 64,20 punti dell’indice. Nel frattempo, Crane NXT, Co. (NYSE: CXT) ha registrato un calo del 16,4%, con un impatto negativo di 14,12 punti sull’indice. Il contributore positivo più rilevante è stato Light & Wonder Inc. (NASDAQ: LNW), il cui aumento del 3,0% del prezzo delle azioni ha generato un incremento di 8,01 punti nell’AGEM Index.

A dicembre, due dei tre principali indici azionari statunitensi hanno registrato un calo rispetto al mese precedente. Il NASDAQ è sceso dello 0,5%, mentre lo S&P 500 ha segnato una diminuzione dello 0,1%. Al contrario, il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,7% rispetto al periodo precedente.

 

