USA. 46,6 milioni di americani pianificano di scommettere sulla stagione NFL 2022

Secondo una nuova ricerca dell’American Gaming Association (AGA), un record di 46,6 milioni di adulti americani (18%) prevede di scommettere sulla prossima stagione della National Football League (NFL), in crescita del tre percento su base annua.

“Il costante interesse per le scommesse NFL riflette la crescita e la continua maturazione delle scommesse sportive legali in tutto il paese”, ha affermato il presidente e CEO di AGA Bill Miller. “I consumatori vogliono chiaramente opzioni di scommesse sportive legali e comprendono gli impegni fondamentali di responsabilità del settore regolamentato”.

Con la diffusione della legalizzazione, gli scommettitori si stanno allontanando dai bookmaker non regolamentati.

Degli adulti americani: 23 milioni scommetteranno online in questa stagione, con un aumento del 18% rispetto al 2021. 6 milioni scommetteranno di persona su un bookmaker in questa stagione, il 2% in più rispetto al 2021. Solo il 13% degli scommettitori della NFL afferma che utilizzerà un allibratore, in calo di due punti rispetto allo scorso anno (15%) e cinque punti rispetto al 2020 (18%). L’utilizzo dell’allibratore è superiore del 50% negli stati senza scommesse sportive legalizzate.

Oggi, più della metà (132 milioni) degli adulti americani possono scommettere legalmente nel loro stato di origine, 18 milioni in più rispetto all’anno scorso.

La maggior parte degli scommettitori sportivi dell’anno passato ritiene che i programmi di gioco responsabile siano molto o in qualche modo efficaci (82%) e che l’industria del gioco sia impegnata a incoraggiare il gioco responsabile e a combattere il gioco problematico (81%).

“La responsabilità è alla base delle scommesse sportive regolamentate negli Stati Uniti e un chiaro vantaggio competitivo mentre continuiamo a costruire un mercato sostenibile”, ha aggiunto Miller. Tra gli scommettitori della NFL, Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers (9%) sono le scelte più popolari per vincere il Super Bowl LVII, seguite dai Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs (8%) e dai Dallas Cowboys (7%).

Il Super Bowl si giocherà per la prima volta in una giurisdizione legale per le scommesse sportive (Arizona) nel febbraio 2023.

