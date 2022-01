Unione europea. EMCDDA chiede di occuparsi anche di gioco d’azzardo patologico

La Commissione europea ha proposto oggi di rafforzare il mandato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze europeo (EMCDDA) per garantire che l’agenzia svolga un ruolo più importante nell’individuare e affrontare le sfide attuali e future legate alle droghe illecite nell’UE.

Le modifiche proposte comprendono l’emissione di allarmi quando sostanze pericolose vengono vendute consapevolmente per uso illecito, il monitoraggio dell’uso che crea dipendenza da sostanze assunte insieme a droghe illecite e lo sviluppo di campagne di prevenzione a livello dell’UE.

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze europeo (EMCDDA) è pronto a rivedere ed aggiornare il proprio regolamento istitutivo e mandato per rispondere alle diverse questioni delineate nella definizione del problema delle dipendenze. Questo permetterà all’agenzia di svolgere anche un ruolo internazionale più forte.

Il moderno fenomeno della droga richiede un’analisi in tempo reale e lungimirante sulle minacce emergenti al fine di anticipare gli sviluppi e fornire informazioni sui modi migliori per affrontare questi nuovi fenomeni. L’attuale regolamento istitutivo dell’Agenzia si occupa delle droghe illecite, cioè quelle controllate dalle convenzioni delle Nazioni Unite sulla droga e non include altre dipendenze (basate su sostanze o comportamentali) nel suo mandato, come il gioco d’azzardo patologico.

L’EMCDDA è il centro di informazione sulle droghe dell’Unione europea, fondata nel 1993 per raccogliere, analizzare e divulgare informazioni, rivolgendosi in particolare ai politici dei paesi membri.

Diversi Stati membri – segnala la Commissione europea – hanno sviluppato strategie per affrontare dipendenza più ampie, che spesso riguardano altre sostanze (legali), come l’alcol o il tabacco, o anche dipendenze non basate su sostanze, come il gioco d’azzardo o il gioco compulsivo, basate sulla logica che sono tutte dipendenze e condividono caratteristiche comportamentali.

La possibilità per l’EMCDDA di rivedere il proprio campo d’azione amplierebbe gli sforzi dell’Agenzia lontano dall’area della droga e aprirebbe il campo d’azione per affrontare un ambito tematico completo relativo a un’ampia gamma di dipendenze da sostanze e comportamentali.

L’attuale ambito d’azione tematico dell’Agenzia fa riferimento a “droghe e tossicodipendenze e loro conseguenze”. Lo stesso regolamento istitutivo non definisce ulteriormente i termini. Pertanto, occorre ricorrere alla definizione di droga nel diritto dell’UE. Al momento dell’adozione del regolamento (CE) 1920/2006, la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ha definito le droghe in riferimento alle convenzioni delle Nazioni Unite sulla droga e all’azione comune concernente lo scambio di informazioni, la valutazione del rischio e il controllo delle nuove droghe sintetiche.

Sulla base di questa definizione, l’ambito d’azione tematico dell’Agenzia copre le droghe (illecite). Quando si rivede il mandato, la domanda è se debba essere esteso ad altre forme (problematiche) di consumo di sostanze, inclusi alcol, tabacco, medicinali soggetti a prescrizione e/o dipendenze non direttamente collegate all’uso di sostanze, come il gioco d’azzardo e il gioco compulsivo.

Le dipendenze da alcol e tabacco rappresentano un grave problema di salute e portano a notevoli conseguenze sociali ed economiche. La dipendenza da medicinali soggetti a prescrizione è un problema crescente nell’UE e la possibile portata del problema può essere vista nella crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Le dipendenze comportamentali non implicano l’uso di sostanze, ma possono coprire un’ampia varietà di comportamenti problematici, come il gioco d’azzardo, il gioco compulsivo, la dipendenza da Internet, la dipendenza dal sesso, la dipendenza dallo shopping e il binge eating.

Le dipendenze sono in una certa misura simili biologicamente e comportamentalmente, determinano una compulsività simile e talvolta vengono affrontate attraverso approcci politici simili.

I mercati leciti e illeciti coinvolgono diversi tipi di attori e presentano diversi tipi di problemi. Tuttavia, alcuni considerano la distinzione arbitraria da un punto di vista scientifico e la distinzione può cambiare nel tempo. Eventuali cambiamenti nella classificazione di una sostanza come lecita o illecita devono essere presi in considerazione in qualsiasi considerazione sul futuro mandato. Ciò è rilevante anche per i prodotti a basso contenuto di THC77 e i prodotti contenenti cannabinoidi, che sono già sul mercato, o per i farmaci da prescrizione, che sono ampiamente utilizzati in modo improprio in alcune aree del mondo (ad esempio antidolorifici a base di oppioidi).

La consultazione delle parti interessate durante la valutazione 2018/19 ha rivelato che, mentre la maggioranza delle parti interessate nazionali e dell’Agenzia erano ampiamente favorevoli all’ampliamento del campo di applicazione ad altre dipendenze, altri gruppi di parti interessate (comprese le parti interessate a livello di UE) erano fondamentali. L’ampia opzione di revisione dovrebbe affrontare le possibili sovrapposizioni con le politiche esistenti su queste dipendenze, basandosi su aree che si adattano strettamente alle attuali attività dell’Agenzia. Implicherebbe anche un serio aumento delle risorse finanziarie e umane necessarie all’Agenzia per svolgere i suoi compiti.

Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio esaminare e adottare il nuovo mandato.

PressGiochi