Unibet sanzionata per aver offerto scommesse sportive non autorizzate nei Paesi Bassi

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo dei Paesi Bassi, Kansspelautoriteit (KSA), ha imposto una sanzione a Optdeck, l’operatore locale dietro il marchio Unibet. Il dominio olandese di Unibet è stato sanzionato

L’Autorità per il Gioco d’Azzardo dei Paesi Bassi, Kansspelautoriteit (KSA), ha imposto una sanzione a Optdeck, l’operatore locale dietro il marchio Unibet.

Il dominio olandese di Unibet è stato sanzionato per aver offerto scommesse su mercati vietati. Tra queste, scommesse su calci d’angolo, cartellini gialli e partite con giocatori di età inferiore ai 21 anni. Le violazioni si sono verificate più volte tra ottobre 2022 e maggio 2025, e la KSA ha imposto una sanzione settimanale di 75.000 €, fino a un massimo di 450.000 €.

La KSA aveva già segnalato in precedenza a Unibet queste offerte, ma ha ritenuto che le azioni intraprese dalla società fossero insufficienti a prevenire ulteriori infrazioni.

Sul sito dell’autorità si spiega che, secondo la legge olandese sul gioco d’azzardo, è vietato scommettere su determinate partite e componenti degli eventi, al fine di proteggere l’integrità dello sport e prevenire la manipolazione delle scommesse.

La decisione punta a sottolineare l’impegno del regolatore per proteggere l’integrità degli eventi sportivi e garantire che gli operatori rispettino la normativa olandese. Gli operatori che offrono scommesse su eventi specifici o competizioni giovanili sono sottoposti a un rigido controllo, con sanzioni in caso di violazione.

Con l’avvicinarsi delle elezioni generali di ottobre nei Paesi Bassi, il gioco d’azzardo sta diventando un tema centrale nel dibattito politico. Il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), di centrodestra e guidato da Dilan Yeşilgöz-Zegerius, ha delineato la sua posizione in un nuovo manifesto. Tra le proposte figura un piano per conferire maggiori poteri alla KSA.

Secondo il VVD, un’autorità più forte sarebbe in grado di vigilare in modo più efficace sul mercato online, limitare i danni legati al gioco e affrontare con più decisione le attività illegali.

Inserendo la politica sul gioco d’azzardo nel proprio programma elettorale, il partito ha reso il settore un tema centrale della campagna, accanto ad altre questioni legate alla protezione dei consumatori.

Il tema era già all’ordine del giorno del governo, ma un pacchetto di riforme è stato accantonato dopo la caduta del governo a giugno. Sebbene la questione rimanga una priorità politica, come dimostrano le politiche del VVD, il ministro responsabile della presentazione delle riforme ha lasciato l’incarico per motivi non collegati.

Nel frattempo, questo non è il primo provvedimento ricevuto quest’anno dal marchio Unibet. In Australia, l’azienda è stata multata per 1 milione di dollari australiani (circa 480.700 £ / 560.100 €) alcuni mesi fa, per non aver chiuso centinaia di conti clienti collegati al sistema nazionale di autoesclusione.

L’Autorità Australiana per le Comunicazioni e i Media (ACMA) ha dichiarato che le sue indagini hanno rilevato oltre 100.000 violazioni della legge sul gioco interattivo del 2001 da parte della società controllata da FDJ United.

Al centro del caso c’erano 954 conti che non erano stati chiusi dopo che i giocatori si erano registrati a BetStop, il Registro Nazionale di Autoesclusione (NESR) del paese. L’ACMA ha sottolineato che 45 di questi conti sono rimasti attivi per oltre 190 giorni dopo la richiesta di autoesclusione.

PressGiochi