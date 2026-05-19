Ungheria, il governo avvia i lavori di revisione del monopolio nazionale su lotterie e scommesse

Il nuovo esecutivo ungherese guidato da Péter Magyar ha avviato una revisione approfondita del ruolo di Szerencsejáték Zrt, la società statale che detiene il monopolio nazionale sulle lotterie e sulle

Il nuovo esecutivo ungherese guidato da Péter Magyar ha avviato una revisione approfondita del ruolo di Szerencsejáték Zrt, la società statale che detiene il monopolio nazionale sulle lotterie e sulle scommesse sportive.

Tra i primi interventi annunciati dal nuovo governo figura infatti il controllo delle principali aziende pubbliche del Paese, con particolare attenzione alla gestione delle risorse economiche e ai rapporti tra istituzioni statali, media e politica. Al centro del dibattito c’è proprio Szerencsejáték Zrt, fondata nel 1991 e titolare dei diritti esclusivi per la distribuzione di giochi numerici, gratta e vinci e scommesse sportive su tutto il territorio ungherese.

Il ministro delle Finanze András Kármán ha criticato apertamente la gestione della società, accusandola di aver destinato parte dei ricavi a finalità propagandistiche anziché convogliare gli utili direttamente nelle casse dello Stato. Secondo il ministro, la nuova amministrazione punta a introdurre criteri di maggiore trasparenza e a garantire una gestione “libera dalla corruzione” delle imprese pubbliche.

Kármán ha inoltre annunciato l’intenzione di eliminare progressivamente le imposte straordinarie introdotte durante l’era Orbán, misura che rientra in una più ampia revisione del sistema di finanziamento pubblico sostenuto anche attraverso i proventi del comparto del gioco. Nel mirino del governo ci sarebbero soprattutto i meccanismi che negli ultimi anni hanno finanziato media pubblici e sponsorizzazioni considerate vicine all’ex maggioranza politica.

Anche il nuovo ministro della Cultura e delle Relazioni sociali, Zoltán Tarr, ha confermato l’avvio di verifiche sui fondi destinati al settore culturale e ai media pubblici tramite le entrate della lotteria nazionale.

Le verifiche sono state affidate a specifiche commissioni governative, incaricate di analizzare la gestione delle aziende statali e i loro eventuali legami politici maturati nel corso dei sedici anni di amministrazione Fidesz.

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