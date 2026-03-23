Una ricerca sostenuta dall’ICE Research Institute evidenzia come lo stigma possa intensificare il gioco problematico

Un nuovo studio accademico finanziato dall’ICE Research Institute, un’iniziativa sostenuta congiuntamente dagli organizzatori di ICE Barcelona World Gaming (precedentemente Clarion Gaming) e FIRA Barcelona per promuovere la ricerca indipendente sulla sostenibilità del gioco d’azzardo, sostiene che le narrazioni mediatiche sul gioco possano contribuire ad aumentare lo stigma, che a sua volta può aggravare e intensificare comportamenti dannosi.

Il progetto di ricerca “Rappresentazioni sociali e stigma legati al gioco d’azzardo nella Spagna contemporanea”, guidato dall’accademico Dr David Pere Martínez Oró, direttore di Episteme Social, ha analizzato 726 articoli di giornali spagnoli pubblicati tra il 2011 e il 2024. Lo studio sostiene che il modo in cui il gioco d’azzardo viene rappresentato nei media, in particolare quando viene presentato come un fallimento individuale, può avere conseguenze profonde per le persone vulnerabili e per chi vive problemi legati al gioco.

Martínez Oró ha spiegato: «Paradossalmente, lo stigma può intensificare i comportamenti dannosi. Considerando il gioco d’azzardo come un comportamento deviante piuttosto che come una forma di intrattenimento regolamentata, lo stigma spinge i giocatori vulnerabili ai margini, dove i rischi sono maggiori e i fattori protettivi più deboli. Lo stigma ha conseguenze comportamentali e, quando il gioco viene interpretato come un fallimento morale, gli individui sono più propensi a provare vergogna e a nascondere il proprio comportamento.»

Evidenziando le differenze di genere, ha osservato: «La narrativa morale sottostante, caratterizzata da rischio, irresponsabilità e perdita di controllo, ha un impatto diverso sulle donne dal punto di vista culturale. Le giocatrici sono più facilmente giudicate come “cattive madri” o “caregiver inadeguate”, mentre gli uomini vengono descritti come “sconsiderati” o “deboli”. Sebbene i media non stigmatizzino quantitativamente di più le donne, il costo sociale dello stigma può essere più elevato per loro, poiché entra in conflitto con le aspettative di genere tradizionali.»

Martínez Oró ha messo in guardia dal pensare che un semplice aumento dell’accettazione sociale del gioco possa eliminare lo stigma. Sottolinea che, senza cambiamenti nella regolamentazione, nell’educazione e nel modo in cui i media rappresentano il fenomeno, lo stigma rimarrà radicato nelle narrazioni culturali, un’argomentazione valida anche per le società più tolleranti.

Per quanto riguarda l’utilizzo della ricerca, ha dichiarato: «Spero che i risultati possano contribuire a formulare raccomandazioni politiche, standard di settore e strategie di comunicazione per passare da un modello ristretto di gioco responsabile a un quadro più efficace di responsabilità condivisa, che distribuisca gli obblighi tra regolatori, industria, media, comunità e giocatori, riducendo i danni senza generare stigma.»

Il direttore di Episteme Social ritiene che il supporto dell’ICE Research Institute sia stato fondamentale, poiché garantisce indipendenza, legittimità, accesso e impatto. «Il progetto avrebbe potuto essere condotto accademicamente su scala più ridotta, ma il sostegno di ICE consente una diffusione più ampia, risorse metodologiche più solide e un maggiore coinvolgimento del settore», ha affermato. «In modo significativo, questo supporto invia un chiaro messaggio: l’industria del gioco è disposta ad affrontare questioni difficili e a investire nella conoscenza, non solo nella reputazione.»

Il progetto sostenuto dall’ICE Research Institute ha adottato un approccio qualitativo ed esplorativo, permettendo ai significati di emergere dai dati anziché imporre conclusioni predeterminate. Questo impianto metodologico rafforza la credibilità dei risultati ed evita bias ideologici.

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