Un viaggio nella scaramanzia napoletana: STARCASINò SPORT va alla scoperta dei riti piu’ originali dei tifosi partenopei

Gli italiani sono noti in tutto il mondo per la loro sfrenata scaramanzia, un elemento da considerare come parte integrante della loro tradizione popolare. StarCasinò Sport, Official Infotainment Partner della SSC Napoli, ha fatto un viaggio tra le vie del capoluogo partenopeo con la content creator Fabiola Cimminella alla scoperta dei riti e delle abitudini più originali adottate dai tifosi azzurri, i più fantasiosi d’Italia quando si parla di superstizioni. I video dei tre episodi sono disponibili sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Così come i calciatori, che accompagnano il loro ingresso in campo con particolari riti e usanze, anche i tifosi hanno le loro personali abitudini da seguire, rigorosamente prima di ogni fischio d’inizio. StarCasinò Sport ha scovato alcune delle tradizioni scaramantiche più stravaganti del popolo partenopeo. Il segno della croce, ad esempio, è un intramontabile classico utilizzato da molti, che poi però ognuno completa a modo proprio: c’è chi lo affianca a una preghiera o alle dita incrociate, mentre c’è chi invece bacia la testa del figlio, quasi a voler imitare quanto faceva Maradona con lo storico massaggiatore azzurro Salvatore Carmando. A Napoli il Pibe de Oro è quasi una divinità: capita spesso che qualcuno dedichi le sue preghiere direttamente al numero 10 argentino.

Dal sacro al profano, gli amuleti più venerati prima delle partite sono le famose corna, singole o doppie, che vengono strofinate con molta cura e precisione per raccogliere tutta la fortuna possibile. Anche i vestiti rappresentano un elemento scaramantico: tra i partenopei c’è chi fa indossare la maglietta del Napoli al proprio cane, mentre qualcun altro la ripone sotto il televisore. Anche le postazioni davanti al televisore sono un tema molto caldo: qualcuno ha dichiarato di stare molto attento a sedersi seguendo categoricamente sempre lo stesso schema, senza stravolgere le posizioni che hanno “portato bene” in precedenza. C’è anche chi, infine, unisce l’utile al dilettevole: prima di andare allo stadio non può mancare una sfogliatella, rigorosamente sempre della stessa pasticceria, o il solito caffè.

In conclusione, Fabiola Cimminella è riuscita a strappare alcuni fioretti ai tifosi napoletani in caso di vittoria in Champions League, il grande sogno del popolo azzurro. Per scoprirli basta guardare i video disponibili sui canali digitali di StarCasinò Sport.

PressGiochi