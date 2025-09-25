Newsletter

25 Settembre 2025

Un tocco d’oriente con Bamboo Ways completa le nuove uscite della settimana su StarCasinò

Dalle paludi della Florida alle foreste di bambù: un viaggio tra i nuovi mondi arrivati in settimana

25 Settembre 2025

Questa settimana, l’offerta della piattaforma è stata aggiornata con l’introduzione di quattro nuovi giochi. Le uscite, rilasciate tra il 22 e il 24 settembre, provengono da diversi sviluppatori e includono due titoli disponibili in esclusiva.

La settimana è iniziata lunedì 22 settembre con il lancio di tre titoli. Tra questi, due in esclusiva: Bill and Coin 2 di Relax Gaming, che prosegue una tematica legata al denaro, e Gator Hunters di Blueprint, ambientato in un contesto di caccia nelle paludi.

Nello stesso giorno si è aggiunto Wolf Gold 4 Pack di Pragmatic Play, una nuova versione del noto gioco che ha introdotto un formato multi-griglia, consentendo di giocare su quattro schermi contemporaneamente.

A completare il palinsesto, mercoledì 24 settembre è stato reso disponibile Bamboo Ways di Push Gaming. Il gioco presenta un’ambientazione a tema orientale e utilizza una meccanica “ways-to-win”, che offre un elevato numero di possibili combinazioni vincenti.

 

