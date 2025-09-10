Newsletter

10 Settembre 2025 - 18:39

Un nuovo viaggio verso l’oro in esclusiva mondiale: arriva su StarCasinò “Gonzo’s Quest 2”

Il sequel della celebre slot introduce nuove funzionalità e una grafica rinnovata

10 Settembre 2025

In esclusiva mondiale arriva su StarCasinò Gonzo’s Quest 2: Return to El Dorado, il nuovo capitolo firmato NetEnt (Evolution). A oltre dieci anni dall’uscita della slot che ha introdotto la meccanica “Avalanche™”, Gonzo torna a guidare i giocatori alla ricerca della leggendaria città dell’oro. La nuova versione propone una grafica completamente rinnovata in 3D, animazioni curate nei dettagli e una colonna sonora immersiva che accompagna l’avventura nella giungla amazzonica.

Gonzo’s Quest 2: Return to El Dorado non è solo un seguito, ma un’evoluzione del gioco originale. Restano i tratti distintivi che hanno reso celebre il titolo, arricchiti da nuove funzionalità pensate per alzare ulteriormente l’asticella dell’esperienza di gioco. La meccanica “Golden Avalanche™” potenzia il sistema a valanga con moltiplicatori più alti e la possibilità, nei Free Falls, di attivare un “Golden Multiplier” casuale. La “Mappa del Tesoro di El Dorado” introduce invece un percorso interattivo: collezionando simboli-mappa si avanza in tappe con sfide e ricompense, fino al tempio perduto e al premio finale.

Infine, la funzione “Sun Stone Wilds” permette alle pietre solari di trasformare casualmente interi rulli in Wild appiccicosi, capaci di restare attivi nei giri successivi e moltiplicare le opportunità di vincita.

 

PressGiochi

PressGiochi

