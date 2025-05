Un nuovo traguardo d’oro per StarCasinò: con la slot Midas Golden Touch 3 si abbatte il muro delle 6000

StarCasinò, tra i leader del settore dell’intrattenimento in Italia, è lieta di annunciare un nuovo e significativo traguardo: il superamento delle 6000 slot all’interno della propria piattaforma. A suggellare questo momento simbolico è l’arrivo di Midas Golden Touch 3, il nuovissimo titolo firmato Thunderkick, che arricchisce ulteriormente un catalogo sempre più vasto e di alta qualità.

Midas Golden Touch 3 segna il ritorno del leggendario Re Mida in una versione rinnovata, ancora più dinamica e immersiva. I giocatori si troveranno catapultati in un mondo mitologico in cui ogni tocco può trasformarsi in oro, grazie a innovative meccaniche di gioco, una grafica mozzafiato e funzionalità bonus potenziate rispetto ai capitoli precedenti della saga. Thunderkick si conferma ancora una volta come uno dei provider più creativi e apprezzati dell’industria, offrendo un’esperienza di gioco tanto avvincente quanto esteticamente curata.

Il raggiungimento delle 6000 slot disponibili rappresenta una nuova pietra miliare per StarCasinò, che continua a distinguersi per la varietà e la qualità della propria offerta, grazie a partnership consolidate con i più importanti sviluppatori a livello internazionale.

“L’introduzione di Midas Golden Touch 3 come nostra 6000ª slot non è solo simbolica, ma riflette anche la nostra volontà di offrire ai nostri utenti titoli di alto profilo, in grado di sorprendere e coinvolgere,” ha dichiarato Fabio Denegri, Head of Sport & Gaming Italia in Betsson Group. “È un traguardo che ci rende orgogliosi e che testimonia il nostro costante impegno nella ricerca dell’eccellenza. Continueremo a investire nell’innovazione e nella qualità per rimanere un punto di riferimento nel panorama italiano”.

PressGiochi