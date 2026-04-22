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Un nuovo passo nell’evoluzione di Quigioco.it: integrati i giochi Spinomenal

Quigioco.it prosegue il proprio percorso di crescita con l’integrazione di Spinomenal, provider internazionale attivo nello sviluppo di contenuti per il settore iGaming. Una novità che rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione

22 Aprile 2026

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Quigioco.it prosegue il proprio percorso di crescita con l’integrazione di Spinomenal, provider internazionale attivo nello sviluppo di contenuti per il settore iGaming. Una novità che rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione della piattaforma, che continua a rafforzare la propria proposta con partner in grado di offrire le migliori soluzioni e un’ampia varietà di esperienze di gioco.

Spinomenal si distingue per un approccio orientato alla qualità e alla continua innovazione, con un catalogo costruito per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo. La collaborazione consente di arricchire ulteriormente l’ecosistema di Quigioco, introducendo nuove dinamiche e contenuti in linea con le più recenti tendenze del mercato digitale.

All’interno dell’offerta già disponibile sulla piattaforma, trovano spazio alcuni dei titoli più rappresentativi del provider, tra cui Majestic King, Book of Rebirth e Demi Gods 2. Questi giochi contribuiscono a valorizzare la varietà del catalogo, offrendo esperienze diversificate e capaci di intercettare gusti differenti, dal gameplay più classico a quello più innovativo.

L’integrazione di Spinomenal rafforza la strategia di sviluppo di Quigioco, basata sull’ampliamento continuo dei contenuti e sulla selezione di partner affidabili e riconosciuti a livello internazionale. L’obiettivo è quello di garantire un’offerta sempre aggiornata, dinamica e competitiva.

 

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