Umbria: ordinanza anti-Covid chiude sale giochi, scommesse, bingo e ferma le slot nei bar e tabacchi

In Umbria le sale gioco, scommesse e bingo fino al 14 novembre dovranno sospendere le loro attività e per tutta la giornata, restringendo il campo rispetto al Dpcm che indica le 21,00 come orario di chiusura.

Nell’ordinanza anti Covid firmata dalla governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei, le sale scommesse, delle sale giochi, delle slot machine e delle sale Bingo dovranno chiudere i battenti a partire dalla giornata di domani, 20 ottobre (per ora fino al 14 novembre).

Nello specifico, all’articolo 3 si stabilisce: A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al fino al 14 novembre 2020 sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

E’ sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Relativamente ai centri commerciali è ammessa la presenza di un consumatore ogni dieci metri quadrati della struttura. Inoltre: entrate contingentate, misurazione della temperatura all’ingresso e altre misure previste in un apposito allegato al testo dell’ordinanza. La Regione ancora una volta raccomanda l’uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento. “Chiediamo l’ennesimo sforzo agli umbri – dice la governatrice Donatella Tesei – che hanno già dimostrato grande senso di responsabilità”.

PressGiochi