Ultimi verdetti in Serie A: tutto ancora aperto nella 37esima giornata

Con il campionato di Serie A ormai agli sgoccioli, Betsson svela le proprie quote per la 37ª giornata che promette scintille in ogni zona della classifica. Dalla corsa alle coppe europee fino alla lotta per la salvezza, ogni partita può riscrivere gli equilibri della stagione.

La corsa scudetto entra nel vivo con Parma- Napoli. I partenopei guidano la classifica con 78 punti, seguiti dall’Inter a 77. Dopo il pareggio interno contro il Genoa, il Napoli deve vincere a Parma per mantenere il vantaggio. La squadra di Conte, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Lobotka, uscito anzitempo nell’ultima gara. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Napoli vincente con il segno 2 quotato a 1.54, mentre la vittoria del Parma è proposta a 6.40. Il pareggio si attesta a 4.30. L’Over 2,5 si gioca a 1.83, l’Under a 1.84; Goal a 2.00, No Goal a 1.73. Tra i risultati esatti più giocati, lo 0-1 per gli azzurri è a 6.50, l’1-1 a 8.25 e l’ 1-2 a 8.75.

Altra sfida calda tra Inter e Lazio a San Siro. L’Inter, seconda in classifica, affronta una Lazio in corsa per l’Europa. Dopo la vittoria contro il Torino, i nerazzurri cercano altri tre punti per sperare nel sorpasso finale sul Napoli. La Lazio, reduce dal pareggio con la Juventus, ha bisogno di punti per mantenere vive le speranze europee. I bookies di Betsson vedono i padroni di casa favoriti con il segno 1 a 1.66, mentre il successo della Lazio è bancato a 5.10. Il pareggio è quotato a 4.20. L’Over 2,5 si gioca a 1.70, l’Under a 2.00; Goal a 1.77, No Goal a 1.95. Tra i risultati esatti più giocati, l’1-0 a 8.00, il 2-0 a 8.25 e il 2-1 a 8.50.

Sfida cruciale per le ambizioni europee anche quella della Roma contro il Milan, due squadre separate da un solo punto. La Roma, dopo la sconfitta con l’Atalanta, cerca riscatto contro il Milan che ha subito una sconfitta in finale di Coppa Italia. Il match potrebbe decidere l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. I bookies di Betsson vedono i giallorossi favoriti con il segno 1 quotato a 2.35, mentre la vittoria del Milan è proposta a 2.95. Il pareggio si attesta a 3.55. L’Over 2,5 si gioca a 1.67, l’Under a 2.04; Goal a 1.57, No Goal a 2.25. Tra i risultati esatti, il 2-1 è dato a 9.75, l’1-0 a 10.50 e l’ 1-2 a 11.00.

La Juventus è pronta a giocarsi il primo match point per blindare in maniera definitiva la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Reduci da una stagione altalenante ma comunque solida nei momenti chiave, i bianconeri vogliono chiudere i conti davanti al proprio pubblico, nel palcoscenico amico dell’Allianz Stadium, cercando una vittoria che garantirebbe l’aritmetica certezza del piazzamento tra le prime quattro. Di fronte troveranno un’Udinese che ha già raggiunto l’obiettivo minimo stagionale della salvezza, ma che arriva a Torino con il desiderio di riscatto. I friulani, infatti, sono reduci da una bruciante sconfitta casalinga contro il già retrocesso Monza, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente bianconero. Per questo match i bookies di Betsson vedono la squadra di casa favorita con il segno 1 a 1.40, mentre il successo dell’Udinese è bancato con il 2 a 8.50. Il pareggio è quotato a 4.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.84, l’Under a 1.83; Goal a 2.22, No Goal a 1.58.

Per quanto riguarda Fiorentina – Bologna, entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Europa. La Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive, ospita un Bologna che ha appena alzato al cielo la Coppa Italia. Una vittoria potrebbe essere decisiva per entrambe. La squadra di Palladino è favorita con il segno 1 quotato a 2.65, mentre la vittoria dei bolognesi è proposta a 2.85. Il pareggio si attesta a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.14, l’Under a 1.61; Goal a 1.87 e No Goal a 1.83. Tra i risultati esatti, l’1-0 è dato a 8.00, il 2-1 a 11.00 e il 2-0 a 13.00.

L’Atalanta, terza in classifica, affronta un Genoa già salvo. Dopo la vittoria sulla Roma, la Dea cerca continuità per consolidare la posizione Champions. Il Genoa, invece, vuole chiudere bene la stagione davanti ai propri tifosi. Per questo match gli uomini di Gasperini sono favoriti con il segno 2 a 1.70, mentre il successo del Genoa è bancato con l’1 a 5.00. Il pareggio è quotato a 3.95. L’Over 2,5 si gioca a 1.77, l’Under a 1.94; Goal a 1.81, No Goal a 1.90. Tra i risultati esatti più giocati, l’1-1 a 7.50, lo 0-2 a 8.25 e l’1-2 a 8.75

Si preannuncia una sfida tutta da seguire quella tra Verona e Como. Il Verona è determinato a compiere un passo decisivo verso la salvezza e punta a sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte il Como, reduce da un impressionante filotto di sei vittorie consecutive, arriva al Bentegodi con entusiasmo e fiducia, intenzionato a prolungare la propria striscia positiva e garantirsi la possibilità di chiudere il prossimo turno in casa. I lariani sono favoriti con il segno 2 quotato a 2.15, mentre la vittoria del Verona è proposta a 3.55. Il pareggio si attesta a 3.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.95, l’Under a 1.73; Goal a 1.80, No Goal a 1.91.

Interessante anche la sfida tra il Lecce e il Torino. I salentini devono assolutamente portare a casa i tre punti nell’ultima partita in casa per provare a ottenere i punti necessari per uscire dalla zona retrocessione. Il Torino dopo le ultime prove non entusiasmanti, proverà a concludere al meglio il proprio campionato. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Lecce favorito con il segno 1 a 1.85, mentre il successo del Torino è bancato con il 2 a 4.75. Il pareggio è quotato a 3.45. L’Over 2,5 si gioca a 2.18, l’Under a 1.58; Goal a 2.06, No Goal a 1.68.

Il Monza, già matematicamente retrocesso, vuole salutare la Serie A con dignità e magari regalare un’ultima gioia ai propri tifosi nel match casalingo contro l’Empoli. La squadra brianzola arriva all’incontro rinvigorita dalla recente vittoria sul campo dell’Udinese, dimostrando di voler onorare fino all’ultimo minuto questa stagione complicata. Dall’altra parte, l’Empoli si presenta con motivazioni altissime: dopo il prezioso successo contro il Parma, i toscani hanno la grande occasione di tenere ancora aperto il discorso salvezza con un risultato positivo contro una squadra già condannata. L’Empoli è favorito con il segno 2 quotato a 1.75, mentre la vittoria del Monza è proposta a 5.00. Il pareggio si attesta a 3.70. L’Over 2,5 si gioca a 2.08, l’Under a 1.64; Goal a 2.05, No Goal a 1.70.

Infine, il Cagliari è chiamato a una prova di grande carattere nel match casalingo contro il Venezia, fondamentale in chiave salvezza. Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Como, i rossoblù vogliono subito riscattarsi e puntano con decisione ai tre punti, che potrebbero significare permanenza aritmetica in Serie A. Il Venezia, dal canto suo, arriva a questo scontro diretto con il morale altissimo dopo il successo sorprendente contro la Fiorentina. Una vittoria che ha consentito ai lagunari di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione e rilanciarsi nella corsa alla salvezza. I bookies di Betsson vedono il Cagliari favorito con il segno 1 a 2.60, mentre il successo del Venezia è bancato con il 2 a 3.05. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.08, l’Under a 1.64; Goal a 1.82, No Goal a 1.88.

PressGiochi