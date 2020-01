Ukrainian Gaming Week: mostra espositiva, ragioni per partecipare e UGW Awards

L’11-12 marzo 2020, Smile-Expo terrà la settimana ucraina dei giochi a Kiev, un grande evento dedicato alle attività di gioco d’azzardo. La mostra diventerà una piattaforma completa che riunisce rappresentanti di aziende ucraine e straniere che offrono soluzioni di gioco d’azzardo avanzate.



UGW coinvolgerà 100 espositori e 3000 partecipanti. I partecipanti includono sviluppatori di software, produttori di apparecchiature, operatori di giochi d’azzardo, fornitori di scommesse, progettisti di servizi, sistemi di pagamento, agenzie digitali, studi legali e società di consulenza.

Inoltre, l’evento sarà caratterizzato da una conferenza che consentirà ai principali esperti del settore di condividere la propria esperienza operativa, nonché di esaminare le nuove leggi sul gioco d’azzardo e le prospettive di mercato. I relatori sono specialisti internazionali e legislatori ucraini. I visitatori potranno parlare con loro faccia a faccia e porre qualsiasi domanda.



Le aziende che parteciperanno a UGW come espositori potranno presentare a tutti i visitatori i propri prodotti e servizi aggiornati. Essi, incontreranno i futuri partner e clienti, valuteranno in anticipo le offerte della concorrenza e godranno di eccellenti reti in ambito commerciale.

La settimana ucraina dei giochi sarà un punto di partenza per stabilire il mercato del gioco d’azzardo nel paese e verrà ascoltata la voce di ciascun partecipante. Partecipando all’evento, le aziende contribuiranno alla creazione di attività di gioco moderne, eque e redditizie in Ucraina.



UGW Awards – L’evento includerà una cerimonia di premiazione per le migliori aziende del settore secondo la Ukrainian Gaming Week. Le candidature sono in fase di sviluppo, ma presto il sito Web avrà una sezione speciale in cui tutti gli interessati saranno in grado di inviare una domanda per ricevere le ultime notizie sugli UGW Awards.

Come registrarsi – La Ukrainian Gaming Week è organizzata da Smile-Expo, una compagnia internazionale che organizza eventi di gioco d’azzardo nella CSI e nei paesi europei da oltre 13 anni.

La mostra si svolgerà l’11-12 marzo a Kiev presso il Centro espositivo internazionale, all’indirizzo: 15 Brovarskyi Avenue.

Attualmente, puoi registrarti alla Settimana dei giochi ucraina nell’offerta Early Bird. I dettagli del programma e la registrazione sono disponibili sul sito ufficiale: ugw.com.ua.

PressGiochi è media partner dell’evento