Ukrainian Gaming Week 2020: il primo evento dopo la legalizzazione del settore

Ukrainian Gaming Week 2020: il primo grande evento del settore dai tempi della legalizzazione delle attività di gioco d’azzardo nel Paese.

L’11 agosto, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato il disegno di legge 2285-d “Sulla regolamentazione statale delle attività legate all’organizzazione e alla condotta del gioco d’azzardo”. La nuova legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 13 agosto.



Oggi molte persone si chiedono come verrà applicata la legge, oltre a quanto la legalizzazione delle entrate potrebbe portare allo stato e al settore privato. Come entrare nel mercato del gioco d’azzardo del paese e guadagnare legalmente? Dove trovare partner, distributori di hardware e software per il gioco d’azzardo?

Le risposte a tutte queste domande saranno disponibili per i partecipanti all’Ucraina Gaming Week 2020, il primo imponente evento del settore dal momento della legalizzazione del gioco d’azzardo nel paese. Organizzato da Smile-Expo, l’evento si svolgerà a Kiev IEC dal 6 al 7 ottobre. Comprenderà una mostra di due giorni, una conferenza di esperti, una conferenza aperta, gli UGW Awards e una festa VIP chiusa.

Si parlerà degli aspetti legali della regolamentazione delle attività di gioco d’azzardo, restrizioni legislative della pubblicità del settore, turismo del gioco d’azzardo, gioco d’azzardo responsabile, costruzione di un’immagine positiva dell’industria del gioco d’azzardo – i relatori toccheranno questi e molti altri temi importanti. UGW presenterà esperti di gioco d’azzardo internazionali, legislatori ucraini e rappresentanti di organizzazioni specializzate.

PressGiochi